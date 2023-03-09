Пациенты в Вильнюсе не могут попасть на прием к государственному стоматологу: «Легче выиграть в лотерею»

Живые очереди пациентов в одной из поликлиник Клайпеды показывают то, что уже давно известно жителям города. Но проблемы с очередями есть не только в портовом городе. LRT.lt получил ряд писем от читателей, которые поделились своим опытом неудачных попыток записаться в то или иное медицинское учреждение. Эти истории приходят из разных городов и клиник. На этот раз речь идет о клинике Жальгирио в Вильнюсе.

Администрация клиники Жальгирио в курсе ситуации. По их словам, основная проблема заключается в недостаточной оплате персональных медицинских услуг, а также в нехватке специалистов. По словам руководителя учреждения, Министерство здравоохранения неоднократно информировалось обо этом, но решение так и не было найдено.

Места заполняются молниеносно

Оксана, написавшая LRT.lt, рассказала о клинике Жальгирио Вильнюсской университетской больницы, где, по ее словам, свободные места на прием к стоматологу заполняются молниеносно в первый день нового расписания.

"Я так и не смогла зарегистрироваться в электронном виде, согласно их сайту (он постоянно показывал, что свободных мест нет). Я позвонила в клинику 1 февраля, как только они начали работать, в 7.30 утра. Мне сказали, что в это время появляется новое расписание врачей и время приема на текущий месяц. К сожалению, меня так и не соединили с администратором - живым человеком. Только автоматическое голосовое сообщение сообщило, что все сотрудники в данный момент заняты. После долгого ожидания в записи было сказано, что мне перезвонят до конца рабочего дня. Когда я попыталась перезвонить еще несколько раз чуть позже, мой звонок был автоматически отклонен", - рассказала Оксана о своей попытке зарегистрироваться.

клиника Жальгирис / E. Blaževič/LRT nuotr.

На следующее утро ей удалось дозвониться в регистратуру. Но новости ее не утешили.

"Мне сказали, что мест больше нет, и я должна попробовать записаться на первый день следующего месяца. Когда я спросила, как такое может быть, ведь я позвонила, как только они начали работать вчера, и сказала, что не смогла дозвониться, они ответили, что это вопрос везения и они ничего не могут сделать. Может быть, мне повезет больше, если я физически приду в поликлиннику в следующем месяце, но они ничего не обещают", - говорит читательница портала.

Оксана хочет попасть на прием к стоматологу-хирургу в клинике Жальгирис из-за растущих не на своем месте зубов.

"Мое направление на удаление неровно и неправильно растущих зубов действительно в течение 2 месяцев. Направление я получила от своего стоматолога 2 января. В это время в клинике Жальгирис уже не было свободных мест. Записаться на первичную консультацию на 1 февраля также было невозможно. Регистрация, как мне сказали в регистратуре, является вопросом "удачи". Меня больше всего озадачивает, что, согласно такой логике регистрации пациентов, мое направление будет недействительным и я не смогу попасть на прием", - сказала жительница Вильнюса.

Насколько ей известно, в этой клинике есть дополнительное (внеочередное) время приема. Однако пациенты могут получить их только в том случае, если их состояние угрожает жизни.

Просто слишком много желающих зарегистрироваться?

Линас Залецкас, директор клиники подтвердил, что пациентам действительно трудно попасть на прием к специалистам, работающим в клинике. Однако в ближайшее время изменений не произойдет, потому что желающих решить свои стоматологические проблемы именно в этом медицинском учреждении гораздо больше, чем возможностей для приема.

Стоматология / BNS nuotr.

«Клиника Жальгириo регистрирует пациентов на консультации к стоматологам и к стоматологам-хирургам в первый день месяца. 1 марта было зарегистрировано 308 пациентов для консультаций у этих специалтстов на апрель месяц. Регистрация осуществлялась тремя способами: по телефону, вживую, когда пациенты приходили в регистратуру клиники и через систему предварительной регистрации пациентов (e.sveikata.lt)", - сказал руководитель клиники, добавив, что 1 марта пациенты были зарегистрированы на все консультации стоматологов-хирургов, запланированные на апрель этого года.

По словам Л. Залекаса, из-за негативного опыта в прошлом клиника не записывает пациентов на несколько посещений специалиста вперед.

"В прошлом у нас была практика записи пациентов на 6 месяцев плановых посещений. Однако нам часто приходилось сталкиваться с изменениями в планах пациентов, низкой ответственностью пациентов в плане информирования об изменении планов и отмене визита, изменениями в графике работы персонала (например, человек меняет место работы, повышает квалификацию, уходит в отпуск, заболевает и поэтому не может принимать запланированных пациентов)", - прокомментировал ситуацию LRT.lt директор клиники Жальгирио.

Невозможно конкурировать с другими учреждениями

Он подчеркнул, что клиника не может зарегистрировать всех желаемых пациентов не потому, что плохо организует процесс регистрации.

"У нас просто не хватает врачей-специалистов. На данный момент в клинике работают всего 3 ортодонта, а спрос на их услуги очень высок. Также ощущается острая нехватка стоматологов- хирургов, анестезиологов и ассистентов стоматологов. Мы не можем привлечь этих специалистов из-за неконкурентоспособной заработной платы. Это связано с неадекватной оплатой услуг, предоставляемых клиникой, из средств Фонда обязательного медицинского страхования", - отметил руководитель медицинского учреждения.

Стоматология / Shutterstock nuotr.

По его словам, в частном секторе ортодонтам предлагают зарплату в 10 раз выше, чем в клинике Жальгирио.

Администрация клиники уверяет, что несколько раз информировала Министерство здравоохранения о существующих проблемах, но не получила никакого ответа.

Некоторые процедуры могут выполнять стоматологи, работающие в поликлиниках

Директор клиники Жальгирис указал и на другую проблему.

"В настоящее время направления к стоматологам-хирургам для удаления зубов или их корней, когда это не требует хирургического вмешательства, стали дополнительной серьезной проблемой для пациентов стоматологов, работающих в учреждениях первичной медико-санитарной помощи (УПМСП). Удаление зуба - это услуга первичной стоматологической помощи, возмещаемая ФОМС. Это означает, что данная услуга должна предоставляться бесплатно и выполняться работающим там стоматологом. Однако, насколько нам известно, в большинстве вильнюсских клиник стоматологи больше не удаляют зубы, а сразу выписывают направление к стоматологу-хирургу", - сказал руководитель клиники Жальгирио.

По словам собеседника, пациенты часто приходят в клинику не с направлением от стоматолога, а с направлением от семейного врача.

Стоматология / Pranešimo autorių nuotr.

"В этом случае предполагается, что рот пациента даже не был осмотрен, и показания к направлению не были действительно оценены. В клинику ежедневно поступает много звонков о записи на подобную услугу к стоматологу- хирургу. Наши врачи перегружены процедурами по вырыванию зубов, когда они не требуют хирургического вмешательства", - сказал Залекас.

Министерство обещает взять регистрацию пациентов под контроль

LRT.lt уже сообщал, что после резонансного случая с живыми очередями в одной из поликлиник Клайпеды Министерство здравоохранения объявило о начале расследования процедуры регистрации пациентов.



Все медицинские учреждения должны будут предоставить данные о том, как осуществляется регистрация пациентов, а также объяснить, какие меры принимаются для улучшения ситуации. До сих пор это входило в обязанности руководителей медицинских учреждений. Однако поступающие в министерство жалобы показывают, что этот порядок не работает. Поэтому не исключено, что в будущем эти процессы будут переданы в министерство.