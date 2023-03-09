Несокрушимый Бахмут: истощение российских сил и возможность подготовки других защитных рубежей Украины

По оценке большинства западных военных экспертов, удержание или сдача Бахмута не имеют стратегического значения для хода военных действий. Тем не менее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бои за Бахмут дают «один из самых больших результатов» за время войны. Некоторые СМИ сообщают о возникшей напряженности между Зеленским и министром обороны Залужным из-за различной позиции по этому вопросу.

По мнению политолога Альвидаса Медалинскаса, чтобы давать оценку сложившейся ситуации, нужно обладать полной информацией о потерях со стороны Украины.



- Альвидас, насколько серьезны разногласия, возникшие между политическим и военным руководством Украины?

- О возникших разногласиях между политическим и военным руководством Украины мы знаем по информации в газетах, интернет-порталах и других СМИ. Во всяком случае, после состоявшейся в понедельник встречи верховного руководства Украины, генералы сказали, что они поддерживают защиту Бахмута.

А если подходить к этому вопросу с точки зрения эксперта, конечно, тут возникают два важных момента. Первое - какие жертвы отдаются для защиты этого города? Информация поступает разная. Если говорить вообще о защите этого города, то там выполняется двойная функция: истощение российских сил и возможность иметь время для подготовки других защитных рубежей (в случае, если надо будет отходить).

Бои за Бахмут — это не просто бои за город, это бой за сообщение с Бахмутом, за дороги, которые ведут в Бахмут. Но, повторяю, мы не знаем, какие жертвы Украина несёт при защите города.

Альвидас Медалинскас / Фото Д. Умбрасас/LRT

- По оценкам некоторых аналитиков, борьба за Бахмут фактически может подорвать «лучшие» силы ЧВК "Вагнера", лишив таким образом Россию нескольких из её самых эффективных ударных частей, которые труднее всего заменить. Действительно ли это так?

- Действительно, бои в Бахмуте очень сильно подрывают военные силы ЧВК "Вагнера". Конечно, здесь возникает еще другой вопрос: нет ли у Кремля какого-то интереса «опустить» немного Пригожина (создатель ЧВК Вагнер - прим. ред.), потому что он стал делать слишком много заявлений, стал такой большой фигурой, не только в военном плане, но и в политическом. Что касается уничтожения украинскими военными ЧВК "Вагнера", то это делается именно при Бахмуте, потому что ЧВК Вагнер - это сила, которую Россия всегда бросала в самые опасные участки. Нужно сказать, что с украинской стороны воюют тоже очень профессиональные резервы. Абсолютно ясно, что ЧВК "Вагнера" несет серьезные потери именно в Бахмуте.

- Украинские военные, удерживающие Бахмут, говорят о нехватке снарядов, о том, что у них всё на исходе, практически, они находятся в окружении.

- Они ещё не находятся в окружении. Да, действительно, одна из трех оставшихся дорог простреливается, но, как я понимаю, именно по этой дороге доставляется все необходимое, по ней также можно увезти и раненых, эта дорога всё-таки действует, хотя да, она обстреливается. Что касается снарядов и военного снаряжения, то мы должны задать вопрос не только о том, сколько вооружения имеет Украина, но и сколько вооружения имеет Россия. Появляется все больше и больше информации, что и у России, у и самого Пригожина, я имею в виду ЧВК "Вагнера", есть большие проблемы с вооружением.

Бои за Бахмут / Фото AP

Очень важный вопрос, о котором я говорил еще несколько месяцев назад (странно, что на Западе этого не подметили), что, если мы говорим о том, что военная помощь Запада Украине будет доставлена лишь в конце марта и в начале апреля, уже было ясно, что Путин воспользуются этой брешью и начнет атаку. В этом смысле мы должны говорить не только о Бахмуте, но и о Марьинке, Авдеевке и других местах. Нужно отметить, что первое испытание Украина выдержала и до сих пор держит Бахмут. Это говорит и о самопожертвовании людей Украины.

- Вы уже отметили, что происходящее сейчас с ЧВК "Вагнера" на позициях Бахмута может быть реакцией кремлёвского руководства на то, что Пригожин «слишком далеко зашел».

Евгений Пригожин / Фото АР

- Да, Пригожин стал таким Гиркиным или Кадыровым, которые позволяют себе критиковать действия военного руководства России. Но, наверное, Пригожин сейчас – самая яркая личность из этой «команды критикующих». Получает ли он искусственно меньше снарядов и другого вооружения от российского руководства? Не думаю. Но, опять же, нужно обладать большей информацией. Факт, что Россия начала испытывать голод на некоторые снаряды и амуницию; понятно, что и пригожинский ЧВК "Вагнера" тоже получает меньше. Но попытки указать Пригожину на его место всё сильнее и сильнее видны и в российском информационном пространстве, и в реальности.