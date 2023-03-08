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2023.03.08 15:49

Демонстрировал ли российский певец Моргенштерн запрещенную символику в Вильнюсе?

РЛ
Радио ЛРТ, LRT.lt 2023.03.08 15:49
Моргенштерн
Моргенштерн / Vida Press nuotr.

Полиция начала расследование по факту демонстрации нацистской, коммунистической и авторитарной символики на концерте российского певца Моргенштерна в Вильнюсе. 

Расследование будет касаться не только зрителей, которые пришли на концерт в одежде с буквами Z и другими символами, но и того, демонстрировал ли сам исполнитель запрещенную символику на сцене.

"Собираются материалы по делу о распространении или демонстрации нацистской, коммунистической, тоталитарной или авторитарной символики. Это статья 524. В настоящее время сотрудники собирают всю информацию из социальных сетей, они также общаются с представителями развлекательной арены, собирают всю информацию, оценивают ее, и по поводу демонстрации будет принято соответствующее решение", - сказала Радио ЛРТ начальник отдела коммуникации Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская.

Поправка к Кодексу об административных правонарушениях, вступившая в силу в начале этого года, предусматривает, что символы (буква Z), используемые для пропаганды продолжающейся военной агрессии, также включены в число запрещенных символов.

На концерте в основном использовалась буква Z, которая стала символом прославления войны в Украине. Использование неразрешенной символики влечет за собой штраф для физических лиц в размере от 300 до 700 евро.

Концерт российского рэпера также вызвал досудебное расследование по статье Уголовного кодекса о насилии. В результате конфликта пострадал один человек.

"По поводу конфликта охрана сообщила, что на арене произошел конфликт между 4 лицами, что привело к досудебному расследованию по статье 284 - нарушение общественного порядка. Конфликт произошел между четырьмя лицами, тремя девушками и одним парнем, который и был пострадавшим", - сказал начальник отдела коммуникации Главного комиссариата полиции Вильнюса.

Протест против концерта Моргенштерна в Вильнюсе
Протест против концерта Моргенштерна в Вильнюсе / E. Blaževič / LRT nuotr.

Российский певец матерился на публике и использовал нецензурную лексику во время концерта. В Германии на концерт этого исполнителя допускаются только лица в возрасте от 16 лет, причем они должны были находиться в сопровождении взрослых.

"Несовершеннолетние в возрасте 16 лет и старше должны быть допущены с письменного согласия родителей или опекунов, либо должны быть в сопровождении взрослых", - говорится на сайте немецкого дистрибьютора билетов.

Моргенштерн выступит 23 марта в Берлине и 1 апреля - в Мюнстер-Брайтельфельде.

В Литве на концерт Моргенштерна 3 марта были допущены дети в возрасте 12 лет и старше, несмотря на то, что певец использовал нецензурную лексику как в общении с публикой, так и в своих песнях.

Моргенштерн
Протест против концерта Моргенштерна в Вильнюсе
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