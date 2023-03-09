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Новости

2023.03.09 14:08

Экономист Изгородин: повышается базовая процентная ставка - брать ли кредит?

Дарья Якубенко РС LRT.lt
Дарья Якубенко, Русская служба Радио LRT, LRT.lt 2023.03.09 14:08
А. Изгородин
А. Изгородин / Фото Э. Блажевича/LRT

Рынки ожидают, что из-за медленных темпов падения инфляции Европейский центральный банк перейдет к более агрессивной политике, что приведет этим летом к росту EURIBOR (Европейской межбанковской ставки предложения) до более чем 4%. Экономист Александр Изгородин в интервью русской службе Радио ЛРТ рассказал, как это скажется на рынке труда и банковских кредитах населения.

- Чем обусловлено повышение ставки Euribor?

- Тем, что европейский центральный банк, скорее всего, будет дальше агрессивно поднимать базовую процентную ставку. Это связано с тем, что мы видим, что в еврозоне инфляция остается очень высокой. В феврале инфляция в еврозоне даже усилилась, поэтому Европейский центральный банк, который пытается снизить темпы инфляции в еврозоне до 2%, неизбежно должен дальше поднимать процентную ставку. Это повлияет и на Euribor, и на конечные проценты, которые жители и литовские компании платят за свои долги. Сейчас базовая процентная ставка в еврозоне составляет 2,5%. В середине марта Европейский центральный банк, скорее всего, поднимет процентную ставку до 3%, к концу этого года процентная ставка, скорее всего, будет повышена до 3,4%. Скорее всего, Euribor очень несложно превысит отметку в 4%.

- Почему довольно долгое время процентная ставка оставалась достаточно низкой, а сейчас ожидается такой высокий и быстрый рост?

Деньги
Деньги / Фото Э. Блажевича/LRT

- Потому что в еврозоне достаточно длительное время инфляция была контролируемой, она не росла и не превышала двух процентов. Во время пандемии некоторое время еврозона вообще была на границе дефляции, на это автоматически реагировал Европейский центральный банк и держал процентную ставку на низком уровне. Но после того, как ковидное печатание денег закончилось, инфляция в еврозоне поднялась до слишком высоких цифр. Даже сейчас инфляция составляет 8,5%, и это слишком высокий показатель. Поэтому Европейский центральный банк должен дальше поднимать процентную ставку.

- Что для заемщика означает увеличение процентной ставки на 4%? Это будет существенно для них?

- Да, это будет существенно, и не только для заемщиков в Литве, но и для заемщиков в еврозоне, потому что уже сейчас данные Европейского департамента статистики говорят о том, что потребление в Европе как товаров первой необходимости, так и товаров не первой необходимости падает, и это, скорее всего, связано, в основном, с тем, что процентная ставка в еврозоне растет, поэтому жители больше тратят денег на погашение кредитов и процентов и меньше денег тратят на потребление. Автоматически для компаний это тоже означает, что кредиты будут дорожать, и некоторые компании, наверное, несколько раз подумают, прежде чем принять решение о том, чтобы брать кредит и инвестировать. Во-вторых, немало компаний ждет того, что придет кризис. Поэтому я думаю, что в итоге повышение процентной ставки может повлиять на количество рабочих мест на рынке труда в Литве.

- Можно ли дать какие-то рекомендации заемщикам, которые уже взяли кредиты и попадают на повышение ставки Euribor?

Инфляция
Инфляция / Фото Э. Блажевича/LRT

- Во-первых, нужно понимать, что сейчас ситуация в экономике нестабильная, она, скорее всего, этим летом ухудшится. Поэтому заемщики, которые видят, что поднимается процентная ставка и увеличивается количество денег, которые они тратят на то, чтобы эти проценты выплатить, такие заемщики должны очень серьезно подойти к вопросу структуры своих расходов. То есть нужно посмотреть, какие расходы являются базовыми, какие расходы являются не базовыми, от каких расходов можно хотя бы на какое-то короткое время отказаться с целью, чтобы повышение процентных ставок не ударило по возможности заемщиков отдавать кредиты. Поэтому я думаю, что сейчас нужно просто очень ответственно подходить к вопросу о своих расходах.

- А что касается тех, кто только задумывается о том, чтобы взять кредит, стоит ли отказаться от этой идеи, брать его или все-таки подождать?

Деньги?
Деньги? / Фото Д. Умбрасаса/LRT

- Если у человека стабильная работа, если он не видит каких-то больших рисков для себя на рынке труда, то я думаю, что можно без проблем брать кредиты и сейчас, потому что нужно понимать, что очень большая доля кредитов выдается за плавающую процентную ставку. Поэтому на данный момент процентная ставка растет, конечные проценты по кредитам растут. Но Европейский центральный банк в начале следующего года, скорее всего, начнет уменьшать процентную ставку, поэтому те люди, которые возьмут кредит сейчас, в конце этого года или в начале следующего года, уже столкнутся с тем, что проценты по кредитам начнут постепенно падать. Поэтому я думаю, что, в принципе, все зависит от того, как человек себя чувствует на рынке труда, насколько стабильна его работа.

Я думаю, что человек должен сам сделать вывод, насколько он находится в зоне риска в контексте того, что, скорее всего, этим летом придет кризис. И тогда уже решать, брать кредит или нет.

Материал подготовил А. Двоеглазов

А. Изгородин
Деньги
Деньги?
Инфляция
# Литва
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