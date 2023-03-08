Карта гендерного равенства: в Литве разница положения мужчин и женщин различается на 20%

В 50 из 60 муниципальных образований Литвы положение мужчин и женщин различается более чем на 20% в экономическом, социальном, образовательном и других аспектах, а в отдельных районах - и на 50%, свидетельствует карта гендерного равенства, подготовленная Управлением контролера равных возможностей, опубликованная в среду.

«На карте показаны сферы, в которых конкретному муниципалитету следует приложить больше усилий, это помогает понять, как увидеть различия в положении женщин и мужчин в муниципалитете, распознать масштабы и спектр проблем гендерного неравенства», - говорится в распространенном в среду заявлении контролера по равным возможностям Бируте Сабатаускайте.

Карта гендерного равенства / Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos nuotr.

По данным службы, карта измеряет различия в положении женщин и мужчин в муниципалитетах с использованием статистических данных о муниципальном управлении, власти и принятии решений, образовании и обучении, участии в рынке труда, экономической активности, здравоохранении и услугах здравоохранения, социальной защите и безопасность, культуру и спорт.

Карта гендерного равенства / Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos nuotr.

На карте, представленной службой, видно, что муниципалитеты восьми районов добились очень хороших результатов в области гендерного равенства. Это самоуправления Клайпедского, Шяуляйского, Кельмского, Кайшядорского, Ширвинтского, Вильнюсского, Швенченского и Друскининкайского района.

С точки зрения гендерного равенства муниципалитеты получили лучшие оценки в сферах образования и профессиональной подготовки, участия в рынке труда и экономической деятельности.