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В Клайпедском порту ограничено судоходство

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BNS, LRT.lt 2023.03.08 09:48
Клайпедский морской порт
Клайпедский морской порт / D. Umbraso/LRT nuotr.

В связи с усилением ветра в среду ночью с 02:30 в Клайпедском порту ведены ограничения на судоходство.

Одно судно не может выйти из порта из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в дирекции Клайпедского порта.

Ночью зафиксированы порывы ветра около 27 метров в секунду, в 7 утра скорость ветра составляла 18 метров в секунду, с порывами до 23 метров в секунду. Высота волн в море достигает более 4-5 метров.

По данным администрации порта, инцидентов из-за сильного ветра зафиксировано не было.

# Литва
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