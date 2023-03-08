В Клайпедском порту ограничено судоходство

В связи с усилением ветра в среду ночью с 02:30 в Клайпедском порту ведены ограничения на судоходство.

Одно судно не может выйти из порта из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в дирекции Клайпедского порта.

Ночью зафиксированы порывы ветра около 27 метров в секунду, в 7 утра скорость ветра составляла 18 метров в секунду, с порывами до 23 метров в секунду. Высота волн в море достигает более 4-5 метров.

По данным администрации порта, инцидентов из-за сильного ветра зафиксировано не было.