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2023.03.07 17:51

Убитого после слов "Слава Украине!" солдата опознали сослуживцы и сестра

РC
Радио «Cвобода» 2023.03.07 17:51
Война в Украине (ассциоативное фото)
Война в Украине (ассциоативное фото) / AP nuotr.

Украинский военный, видео с предполагаемым убийством которого распространилось вчера в социальных сетях, – это, по предварительным данным, Тимофей Шадура. Об этом сообщила 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского, в которой он служил.

41-летний Шадура считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе Бахмута, сообщила бригада. Сейчас его тело находится на оккупированной российскими властями территории – личность окончательно установят после возвращения тела и проведения экспертиз, уточнили сослуживцы убитого.

Ранее украинская журналистка София Кочмар-Тимошенко процитировала слова сестры Шадуры: "Сто процентов – это мой брат. Это его глаза, голос и то, как он курил сигарету".

Вчера в телеграме было опубликовано видео, на котором украинского военного, курящего сигарету, расстреливают в упор после его слов "Слава Украине!". Украина начала расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Россия видео не комментировала.

В течение войны в СМИ неоднократно появлялись видеозаписи с убийствами безоружных военнослужащих, сдавшихся в плен – как украинских, так и российских. Каждый раз стороны обвиняли друг друга в военных преступлениях. Власти Украины публично обещали расследовать случаи возможных преступлений, совершённых военнослужащими своей армии. Об итогах этих расследований информации нет. Российские же власти никак не комментировали видео с убийствами украинских военных.

Радио "Свобода"

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