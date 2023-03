США оценивают навыки украинских пилотов для обучения управлению F-16

Вопрос о предоставлении Киеву истребителей страны НАТО обсуждают с конца января. Пока поставки Украине боевых самолетов допускали власти Франции и Нидерландов. Канцлер Германии Олаф Шольц исключил поставки истребителей Украине, сославшись на необходимость не допустить дальнейшей эскалации конфликта. Президент США Джо Байден ранее также заявил, что не рассматривает такую возможность . В то же время, по информации The New York Times, в администрации президента США не исключили передачу Киеву американских истребителей F-16 через третьи страны.

