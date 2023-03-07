Опрос: Более половины жителей Литвы переплачивают за электроэнергию

Поскольку цены на электроэнергию в последнее время упали ниже компенсируемого государством предела в 28 центов за киловатт-час, более половины жителей Литвы по-прежнему платят по более высокому тарифу, свидетельствуют данные новейшего опроса

Каждый четвертый житель платит по тарифу 28-30 центов за киловатт-час (кВтч), каждый пятый - по 30-40 центов, а каждый десятый - по тарифу свыше 40 центов, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Spinter tyrimai по заказу энергокомпании Elektrum Lietuva.

По данным опроса, у 53% жителей тариф на электроэнергию, по которому они оплачивают счета, превышает 28 центов, поэтому они получают компенсацию от государства. 19% заявили, что платят по тарифу ниже 28 центов, а еще 7% людей ответили, что их тарифы постоянно меняются из-за того, что они выбирают тарифный план, привязанный к бирже.

Почти пятая часть или 22% участников опроса не знают, по какому тарифу они платят за электроэнергию. 13% из них назвали причиной незнания тот факт, что они не платят по счетам, а 9% сказали, что не помнят.