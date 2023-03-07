Зуокас называет критику Матийошайтиса за ведение бизнеса в России "преследованием", а Бенкунскас находит тревожные знаки в политике оппонента

Во втором туре выборов на пост мэра столицы через две недели будут соперничать представитель Союза Отечества - Литовские христианские демократы (ТС-ЛХД) Валдас Бенкунскас и кандидат от партии "Свобода и справедливость" Артурас Зуокас.

В. Бенкунскас и А. Зуокас рассказывают о планируемых коалициях, работе и выборе жителей Каунаса в програме «Тема дня» на телеканале ЛРТ.

- Господин Зуокас, на какой процент вы расчитываете во втором туре выборов?

А. Зуокас: Для победы мне нужно дополнительно 35-40 тысяч голосов. Я призываю жителей Вильнюса принять участие и проголосовать. Я верю, что вильнюсцы хотят реальных перемен, и надеюсь, что они поддержат мою кандидатуру во втором туре.

- Господин Бенкунскас, что вы скажете об этом желании перемен? Вы опережаете (соперника - ред.) почти на 10%.

В. Бенкунскас: Знаете, когда перемены искусственно навязываются гражданам, они реагируют на них во время выборов. Мне кажется, что результат господина Зуокаса почти такой же, как результат партии Ремигиюса Шимашюса, хотя Ремигиюс Шимашюс не принимал непосредственного участия в выборах мэра. Несомненно, каждый новый срок полномочий приносит определенные изменения. Я и моя команда обещаем изменения. Жители Вильнюса - умные избиратели и, конечно, выберут лучших политиков и кандидата в мэры.

В. Бенкунскас и А. Зуокас / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

- Можете ли вы представить свои команды, какими они будут в случае вашей победы во втором туре?

В. Бенкунскас: У нас большая команда в городском совете - 19 мест. Исторический результат, такого большого количества не было ни у одной другой партии и ни у одной другой группы. И, конечно, когда мы начнем собирать коалицию, партнеры по коалиции, вероятно, будут претендовать на определенные должности.

- Подробнее о возможных коалициях чуть позже. Господин Зуокас, а как насчет вашей команды? Можете ли вы назвать, кто это будет?

А. Зуокас: Мы предлагаем совершенно другую альтернативу. Наш список - второй по количеству мест после консерваторов, и их результат действительно поразителен. Но все же моя команда действительно очень опытная (51 кандидат, 9 из которых прошли в Совет). Нам, безусловно, будет из кого выбирать. Я думаю, что в ходе избирательной кампании мы сможем назвать еще больше имен.

В. Бенкунскас и А. Зуокас / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

- Вы упомянули суженные улицы, но не парадоксально ли, что жители суженных улиц не голосовали за вас?

А. Зуокас: Возможно, мы еще не проанализировали все результаты, но уже сегодня мы видим, что основные проблемы города Вильнюса разнообразны. Одна из них - проблемы транспорта: те улицы, которые сужаются, или дорожное покрытие улиц, их качество, отмена зеленых стрелок, проблемы общественного транспорта, где количество пассажиров уменьшается с 2015 года. Также при встречах с жителями часто упоминались, например, наркотики в школах, отсутствие детских садов, школ.

То есть проблемы города достаточно серьезные. Я надеюсь, что во втором туре мы сможем указать и убедить людей, что те, кто в течение 8 лет действительно имел и финансовые возможности, и, в то же время, очень сильное, абсолютное большинство у власти, могли бы сделать гораздо больше, даже по сравнению с теми периодами, когда я имел честь быть мэром.

- Господин Бенкунскас, если послушать господина Зуокаса, то кажется, что в его время не было ни пробок, ни очередей в детские сады, школы или поликлиники. Как бы вы решали проблемы, которые реально существуют в Вильнюсе сегодня?

В. Бенкунскас: У города постоянно есть проблемы, есть нерешенные вопросы. Это вопрос политических приоритетов. Когда я занимал должность вице-мэра, у меня были четкие обязанности в области энергетики, спорта и здоровья. Своей работой я показал, что могу справляться с кризисными ситуациями и реализовывать необходимые проекты. Мое послание жителям Вильнюса во время избирательной кампании, когда я представлял свою программу, заключалось в том, что я готов взять на себя ответственность за все районы Вильнюса. Конечно, будет необходимость делиться, мэр не может знать все или заботиться обо всех областях, но я, безусловно, готов координировать и проявлять политическое лидерство.

Очевидно, что сейчас, особенно после зимы, транспорт кажется наиболее болезненной сферой для жителей Вильнюса, и все указывает на то, что это так, но наши политические приоритеты и мой опыт говорят мне, что город — это сложная машина, все сферы должны быть ухожены одинаково, и нельзя просто навести порядок на улицах и оставить образование или что-то еще.

В. Бенкунскас и А. Зуокас / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

- В городе все будет зависеть от партнеров по коалиции. Можете ли вы сказать, какие партнеры по коалиции возможны, а какие невозможны?

А. Зуокас: Я думаю, что о коалициях можно будет говорить только после второго тура, потому что от этого многое зависит. Когда пройдет второй тур, мы определим возможное правящее большинство, объединенное общим подходом к проблемам города и их решению. Сегодня мы общаемся со всеми политическими организациями, получившими доверие Вильнюсского городского совета, и ведем дискуссии. Мы рассматриваем и сравниваем программы, но, конечно, основная работа начнется только сейчас, потому что сегодня первый день после выборов.

- Я хотела бы задать вам обоим один и тот же вопрос. Как вы, потенциальные претенденты на пост главы города Вильнюса, оцениваете результаты выборов в Каунасе, на которых был избран человек, который не может прямо сказать, кому принадлежит Крым, кто владеет заводом в России и кто, таким образом, финансирует российскую военную промышленность? Господин Зуокас?

А. Зуокас: Народ Каунаса принял решение. Как мы видим, несмотря на критику, они приняли решение в первом туре. Это означает, что жители Каунаса принимают такого кандидата и такую политику. И в этом случае мы местами очень усложняем ситуацию, потому что я не сомневаюсь, что господин Матиошайтис знает, кому принадлежит Крым. Я также знаю, что он прилагает все усилия, чтобы выйти из бизнеса в России. Иногда мы очень любим светить прожектором на одного человека, не видя всей картины.

Сегодня в Вильнюсе мы все еще спорим о том, сделан ли мазут, который мы сжигаем в Вильнюсе и который сейчас помогает снизить стоимость отопления и, возможно, является неизбежным, из той же самой российской нефти. Сегодня мы видим, что удобрения из Беларуси проходят через литовскую территорию в обход санкций. Так что в данном случае я иногда вижу попытку отсидеться и преследовать одного человека. Я не осуждаю и не оправдываю его, я просто пытаюсь взглянуть на ситуацию немного шире и объективнее. Я не сомневаюсь, что г-н Матиошайтис знает, кому принадлежит Крым, и он, конечно, сказал бы об этом, если бы, как он говорит, такого преследования не было.

Висвалдас Матийошайтис / T. Biliūno / BNS nuotr.

- Господин Зуокас, что мешает ему сказать, кому принадлежит Крым?

А. Зуокас: Вам придется спросить его, почему он не хочет отвечать на вопросы журналистов, или сделать определенные умозаключения, но я не сомневаюсь, что он это знает.

- Господин Бенкунскас, какова Ваша оценка выбора жителей Каунаса?

В. Бенкунскас: Я бы, конечно, не решился выступать за господина Матийошайтиса, за его знания и невежества. Мне кажется, что любой патриот Литвы, который понимает, что происходит в Украине, не должен вызывать вопросов своими ответами. К сожалению, эти мысли витают в воздухе, и очень жаль, что жители Каунаса сделали такой выбор.

Я также вижу некоторые звоночки со стороны Артураса Зуокаса. Возможно, лучшим примером этого является предложение в октябре договориться с правительством Москвы о выкупе дома Москвы, что означало бы, что городу пришлось бы выплатить миллионы, чтобы позволить застрявшим в грязи российским агентам выбраться из Литвы с миллионами. К сожалению, такое отношение проявляется, и я, честно говоря, не знаю, является ли это деловыми интересами или это искреннее отношение к России.

- Господин Зуокас?

А. Зуокас: Я должен ответить, потому что сегодня политики и другие деятели всех мастей любят прикрываться Россией или чем-то другим и таким образом убегать от темы. Я никогда не говорил, что Дом Москвы должен быть выкуплен у правительства Москвы - он может быть передан в собственность, но только через определенные юридические процедуры.

Это здание в Вильнюсе могло бы принадлежать Вильнюсскому городскому самоуправлению, если бы оно захотело. У меня также была возможность посетить его вместе с руководителями Украинской международной школы, и они осмотрели здание и решили, что это было бы идеальное здание для постоянной Украинской международной школы. Это решение, это строительство чего-то, а не политика сноса.

В. Бенкунскас и А. Зуокас / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

- Сейчас самое время ответить вам господин Бенкунскас.

В. Бенкунскас: Здесь трудно что-либо ответить. Мне кажется, что <...> [украинцев] можно привести в любое здание и сказать, нужно ли оно вам, и они, конечно, скажут, что оно нужно для школы, детского сада и других функций, но выводы юристов очень четкие. Господин Зуокас говорит, что, даже если вы хотите взять это здание, вы должны пригласить других акционеров, с которыми господин Зуокас установил партнерство 15 лет назад, поговорить с ними, чтобы они передали это здание городу.

Что это значит? Это означает переговоры со шпионами в Москве, у которых была четкая цель построить в Вильнюсе здание с четкой функцией. В моем понимании, это была бы рука помощи, потому что любые переговоры должны были бы привести к выплате денежной компенсации. Это означает, что мы, налогоплательщики, будем платить Москве за то, чтобы она сохранила здание, в которое они влили деньги.

А. Зуокас: Это беспомощная и безнадежная отговорка, как и большинство ответов г-на Бенкунскаса жителям Вильнюса, которые просили решить ту или иную проблему - мы не можем этого сделать, мы не платим за это, это не от нас зависит, пожалуйста, вернитесь к нам позже. Типичные ответы.

В. Бенкунскас: Не стесняйтесь, господин Зуокас, это ваши цитаты.

А.Зуокас: В этом случае мы сможем поговорить об этом с помощью ваших писем, которые мы, безусловно, получили. Но, конечно, это не является предметом данного обсуждения.

В. Бенкунскас: Да, вы много пишете, это действительно ваша сильная сторона.