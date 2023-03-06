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2023.03.06 15:47

Transparency International признана в РФ нежелательной организацией

РC
Радио «Cвобода» 2023.03.06 15:47
Transparency International
Transparency International / Shutterstock

Генпрокуратура России признала международную неправительственную организацию Transparency International нежелательной на территории страны.

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что Transparency International, "формально выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру", "вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности". Последняя формулировка является стандартной при признании организаций нежелательными. В чём заключается вмешательство во внутренние дела, ведомство не пояснило.

Признание организации нежелательной, помимо прочего, означает, что лица, сотрудничающие с ней, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Ранее российские власти внесли работающую в стране Автономную некоммерческую организацию "Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл — Россия"" в реестр так называемых иностранных агентов. Эта организация характеризует себя как российская НКО, являющаяся "частью международного движения Transparency International, объединяющего более 100 независимых организаций по всему миру". Генпрокуратура объявила нежелательной именно "головную" организацию Transparency International со штаб-квартирой в Берлине.

Организация заявляет, что её миссия - "противодействовать коррупции и отстаивать принципы прозрачности, подотчетности, порядочности и честности". Как международная, так и российская Transparency публикуют расследования, посвящённые предполагаемым случаям коррупции, сотрудничают со СМИ в подготовке расследований, публикуют аналитические материалы и предложения по улучшению законодательства.

Российские власти признали нежелательными десятки зарубежных организаций. Недавно, в частности, такой организацией было признано издание "Медуза". По статье о сотрудничестве с нежелательной организацией несколько человек были приговорены, в том числе к реальным срокам.

Радио «Cвобода»

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