"Инфляция огромна" - не все литовские супермаркеты готовы снизить цены на продукты питания

В условиях замедления инфляции не все сети супермаркетов говорят о снижении цен на продукты питания, которые стали рекордно высокими. Однако некоторые из них объявляют о снижении цен на молочные продукты, а другие говорят о том, что будут еженедельно снижать цены на своих полках, без проведения дополнительных акций.

Согласно предварительным данным Государственного агентства данных, годовая инфляция снизилась до 17,2%.

Однако некоторые экономисты говорят, что в этом году значительного снижения цен на продовольственные товары может и не быть. Это может произойти только в том случае, если между сетями супермаркетов начнутся серьезные ценовые войны, и первые признаки этого уже есть.

"Некоторые цены снижаются, некоторые растут"

LRT.lt связался с литовскими сетями супермаркетов и спросил, начали ли они уже снижать цены на некоторые продукты питания.

Представитель Lidl Лина Скерсите сказала LRT.lt, что компания не комментирует изменения цен и тенденции продаж.

Продукты / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

На вопрос о перспективах снижения цен на продукты питания представитель компании Norfa Дарюс Рилишкис сообщил LRT.lt, что цены на некоторые товары снижаются, а на другие растут.

"Цены на продукты питания постоянно меняются по разным причинам: урожай, ситуация на внутреннем и международном рынках, цены на энергоносители, инфляция и т.д. Norfa не является исключением. Некоторые цены снижаются, некоторые растут, есть и относительно стабильные цены. Все перечислить невозможно. Кстати, инфляция в 17,2% — это далеко не низкий уровень, она огромна", - прокомментировал он.

Объявление о снижении цен на молочные продукты

Вайда Будрене, представитель Iki, отметила, что сеть супермаркетов уже начала снижать цены на некоторые продукты.

"Мы постоянно следим за динамикой цен на рынках сырья, и когда появляется возможность купить продукцию у производителей дешевле, мы активно снижаем цены для покупателей", - сказала она.

По словам Будрене, сеть супермаркетов уже снизила цены на более чем 100 молочных продуктов.

"Мы снизили цены на молочные продукты "Pieno žvaigždės" на 2-6%, а также на молочные продукты под частными марками нашей сети "Iki" и "Clever", такие как масло, молоко и кефир. Обычная цена этих продуктов снизилась на 15-29% соответственно", - сказала В. Будрене.

Молочные продукты / LRT nuotr.

Представитель сети супермаркетов отметила, что молочные продукты составляют важную часть ежедневной потребительской корзины.

"В пятерку самых продаваемых молочных продуктов входят масло, затем молоко и различные виды творога", - сказала она.

В. Будрене подчеркнула, что при снижении цен на продукты уделяется внимание и различным программам экономии.

"Постоянно пересматриваются и еженедельно обновляются скидочные предложения, а также дополнительные почасовые предложения или скидки на определенные категории продуктов", - добавила она.

Антиинфляционные кампании

Томас Рупшис, генеральный директор Maxima, также заявил, что помимо промоакций, сеть супермаркетов ищет способы снижения обычных цен.

"Мы заботимся о том, чтобы на фоне инфляции у наших покупателей была возможность покупать основные продукты дешевле", - сказал он.

„Maxima“ / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

T. Рупшис также отметил антиинфляционные кампании, запущенные сетью супермаркетов для смягчения влияния инфляции на цены на продукты питания.

"Каждую неделю мы предлагаем все больше повседневных продуктов питания по более низким ценам", - сказал он.

По словам Рупшиса, до сих пор в акции участвовали такие продукты, как молоко, сметана, филе сельди, соленья, мука, подсолнечное масло, копченые колбасы и многое другое.

"Снижение цен - это не разовая инициатива, а процесс, в ходе которого количество продуктов по оптимальной цене на полках магазинов увеличивается неделю за неделей, без рекламных акций, включая широкий ассортимент молочных продуктов, хлеб, крупы, мясо и мясные продукты, кофе, чай, овощи", - сказал он.

Цены на продукты питания являются ключевым фактором инфляции

Поскольку предварительный годовой уровень инфляции в Литве в феврале достиг 17,2%, министр финансов Гинтаре Скайсте сказала, что цены на продукты питания по-прежнему являются ключевым фактором инфляции.

Продукты / Daria Volkova / „Unsplash“ nuotr.

"Компонент цен на продукты питания по-прежнему является более серьезной проблемой, но и компонент инфляции, связанный с ценами на продукты питания, умеренно растет уже третий месяц. Это говорит о том, что пик инфляции пройден, и теперь мы увидим лишь стабилизацию ситуации", - сказал министр журналистам в понедельник.

По данным Банка Литвы, базовая инфляция снижается и ее пик пройден, а чистая инфляция, которая исключает наиболее изменяющиеся товары, такие как энергия и продукты питания, все еще находится на высоком уровне и снижается не так быстро.