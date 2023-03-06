Находящийся в США Ландсбергис встретится с Блинкеном

В понедельник министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, находящийся с визитом в США, встретится с государственным секретарем Энтони Блинкеном.

Это будет уже третья их встреча. По данным МИД, с Блинкеном планируется обсудить вопросы региональной и энергетической безопасности, а также помощь Украине.

"В связи с приближением саммита НАТО в Вильнюсе крайне важно представить нашим стратегическим партнерам позицию Литвы и наших коллег относительно возможных результатов саммита", - говорится в сообщении.

Саммит НАТО в Вильнюсе состоится в июле этого года.

Последний визит Блинкена в Литву состоялся ровно год назад, 7 марта 2022 года.