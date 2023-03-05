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Новости

2023.03.05 20:41

Явка на местных выборах в Литве самая высокая за 20 лет - почти 49%

LRT.lt
LRT.lt 2023.03.05 20:41
Выборы в муниципальные советы и мэров в Литве
Выборы в муниципальные советы и мэров в Литве / E. Blaževič/LRT nuotr.

В этом году в Литве на выборах в муниципальные советы и мэров была зафиксирована самая высокая явка за последние 20 лет - почти 49%.

К 8 часам вечера в воскресенье 39,56% избирателей проголосовали на избирательных участках, еще 9,41% проголосовали досрочно, в результате чего общая явка составила 48,97%.

"Общая явка составляет почти 49%, по сравнению с последними выборами в муниципальные советы и выборами мэра, этот процент выше, так как явка в 2019 году составила 47,8%. Некоторые прогнозируют, что, возможно, будут подсчитаны последние голоса в системе, и мы можем даже достичь 50 процентов", - сказала председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Йоланта Петкявичене на пресс-конференции в воскресенье.

Наиболее активными избиратели были в Бирштонасе - 65,65%, в Пагегяйском муниципалитете явка составила 64,56%, в Лаздияйском районе - 59,9% и в Шальчининкском районе - 59,79%.

Самая низкая явка была в Паневежском районе - 38,17%, в Шяуляйском районе - 40,53% и в городе Клайпеда - 40,65%.

Выборы в муниципальные советы и мэров в Литве
Выборы в муниципальные советы и мэров в Литве
Выборы в муниципальные советы и мэров в Литве
# Литва
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