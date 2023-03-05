В Шальчининкском районе обнаружены не проштампованные избирательные бюллетени

На одном избирательном участке в Шальчининкайском районе на выборах местных органов власти использовались не проштампованные бюллетени, сообщила в воскресенье независимая организация по наблюдению за выборами "Baltosios Pirštinės" ("Белые перчатки").

"Наши наблюдатели зафиксировали это, у нас есть фотографии и доказательства. На основании этой информации мы направили мобильных наблюдателей для контроля за подсчетом голосов", - сказал BNS глава "Белых перчаток" Лаймонас Петрейкис.

По его словам, пока неизвестно, сколько не проштампованных бюллетеней было использовано. Представители "Белых перчаток" зафиксировали несколько из них.

Выборы местных органов власти / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

"Наши наблюдатели будут там, чтобы подсчитать голоса и выяснить, сколько было не проштампованных бюллетеней", - сказал Петрейкис.

Информация о возможном нарушении избирательной процедуры была направлена как в избирательную комиссию Шальчининкского избирательного округа, так и в Главную избирательную комиссию.

Представители "Baltosios Pirštinės" сообщили, что в Вильнюсе, возможно, был организован незаконный подвоз избирателей.

К 19:00 организация получила 323 сообщения о возможных нарушениях на выборах: 189 случаев зафиксировали независимые наблюдатели и 134 - жители.

В общей сложности почти 300 наблюдателей "Белой перчатки" следят за выборами в муниципальные советы и на выборах мэра. К семи часам вечера они посетили и проверили около 400 избирательных участков по всей Литве. На половине из них были обнаружены нарушения.