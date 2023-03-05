В Шальчининкском районе обнаружены не проштампованные избирательные бюллетени

На одном избирательном участке в Шальчининкайском районе на выборах местных органов власти использовались не проштампованные бюллетени, сообщила в воскресенье независимая организация по наблюдению за выборами "Baltosios Pirštinės" ("Белые перчатки").
"Наши наблюдатели зафиксировали это, у нас есть фотографии и доказательства. На основании этой информации мы направили мобильных наблюдателей для контроля за подсчетом голосов", - сказал BNS глава "Белых перчаток" Лаймонас Петрейкис.
По его словам, пока неизвестно, сколько не проштампованных бюллетеней было использовано. Представители "Белых перчаток" зафиксировали несколько из них.
"Наши наблюдатели будут там, чтобы подсчитать голоса и выяснить, сколько было не проштампованных бюллетеней", - сказал Петрейкис.
Информация о возможном нарушении избирательной процедуры была направлена как в избирательную комиссию Шальчининкского избирательного округа, так и в Главную избирательную комиссию.
Представители "Baltosios Pirštinės" сообщили, что в Вильнюсе, возможно, был организован незаконный подвоз избирателей.
К 19:00 организация получила 323 сообщения о возможных нарушениях на выборах: 189 случаев зафиксировали независимые наблюдатели и 134 - жители.
В общей сложности почти 300 наблюдателей "Белой перчатки" следят за выборами в муниципальные советы и на выборах мэра. К семи часам вечера они посетили и проверили около 400 избирательных участков по всей Литве. На половине из них были обнаружены нарушения.