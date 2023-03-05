В Литве завершились выборы советов самоуправлений и прямые выборы мэров

В воскресенье в Литве прошли выборы в муниципальные советы и прямые выборы мэров. Избирательные участки открылись в 7 утра и работали до 8 вечера. Избиратели могли голосовать на избирательных участках лишь в тех самоуправлениях, где они декларировали свое местожительства.

В 20:00 по всей Литве закрылись избирательные участки и начался подсчет голосов.

По предварительным данным Главной избирательной комиссии, в выборах приняли участие 48,94 процента избирателей. Правда, глава комиссии Йоланта Петкявичене не исключает, что после подведения окончательных результатов порог явки может достичь даже 50 процентов.

Выборы / E. Blaževič/LRT nuotr.

В выборах муниципальных советов и мэров в этом году приняло участие самое большое количество избирателей за последние двадцать лет – явка достигла почти 49 процентов.

В воскресенье к окончанию выборов на участках проголосовали 39,56 процента избирателей и еще 9,41 процента проголосовали досрочно. Таким образом, общая явка составляет 48,97 процента.

В 2019 году общая явка достигла 47,9 процента: в день выборов до 20:00 проголосовало 41,55 процента избирателей, а досрочно проголосовали 6,25 процентов.

На прежних выборах в 2015 году общая явка достигала 47,18 процента, в 2011 году – 44,08 процента, а в 2007 году – 41,3 процента.

За последние двадцать лет более высокая активность была только в 2002 году, когда на муниципальных выборах свое волеизъявление выразили около 53 процентов избирателей.

На этих выборах сроком на четыре года избирались 1 498 членов советов самоуправлений и 60 мэров. По данным Главной избирательной комиссии, на эти мандаты претендовали 13 797 кандидатов, 433 из них стремятся получить посты мэров.

Выборы / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

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По данным Главной избирательной комиссии, в воскресенье до 19:00 свою волю на выборах выразили 38,29 процентов избирателей. В ходе предварительного голосования на этих муниципальных выборах проголосовало 9,41 процента избирателей. Таким образом, всего проголосовало 47,7 процента избирателей.

Голосование / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

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К 19:00 «Белые перчатки» получили информацию о 323 возможных нарушениях на выборах: 189 случаев зафиксировано независимыми наблюдателями, а 134 сообщения поступило от жителей, говорится в пресс-релизе «Белых перчаток».

Наблюдатели «Белых перчаток» зафиксировали несколько возможных серьезных нарушений на выборах. В Шальчининкском районе сообщалось об использовании на одном участке бюллетеней без печатей, а в Вильнюсе – о возможной незаконной подвозке избирателей, что может свидетельствовать о покупке голосов.

Тем участкам, где были зафиксированы возможные нарушения, организация уделит повышенное внимание, – на них уже направлены волонтеры для наблюдения за порядком подсчета голосов. Всего за подсчетом голосов будут следить примерно на 50 участках по всей Литве, уделяя особое внимание проблемным местностям, особенно в Вильнюсском регионе.

Голосование / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

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Ранее сообщалось, что на избирательном участке Скуодасского района, что находится в здании школы, вспыхнул небольшой пожар, и избиратели направляются голосовать в другое место. Между тем, председатель комиссии проинформировала Радио LRT, что работа проходит в обычном режиме, избиратели голосуют в том же помещении.

«Голосование продолжается в том же помещении. Все бюллетени в целости и сохранности», – сказала председатель комиссии Сима Яблонскене.

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На одном из избирательных участков Скуодасского района, что находится в здании школы, вспыхнул небольшой пожар. Участников муниципальных выборов направляют голосовать в другое место, а на участке в школе работа будет возобновлена после восстановления подачи электроэнергии, сообщила Главная избирательная комиссия.

Сообщение о возгорании, произошедшем в школе деревни Гесалай (Скуодасский район), службы получили в 14:42. После 15:00 пожар был локализован. Выяснилось, что загорелся электрощиток на втором этаже здания.

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Полиция уточняет обстоятельства трех возможных случаев нарушений на выборах в Каунасском, Алитусском и Таурагском уездах.

Об этом агентству BNS сообщил представитель департамента полиции Рамунас Матонис.

После выяснения обстоятельств обычно решается вопрос о начале досудебного расследования.

Всего к 15:00 поступило 55 сообщений о возможных нарушениях во время выборов.

«Доминируют Алитусский и Вильнюсский уезды. Сообщения о возможном подкупе составляют около 20 процентов сообщений», – сказал Матонис.

По данным Главной избирательной комиссии, на муниципальных и мэрских выборах, проходящих в воскресенье, до 16:00 проголосовало 40,36 процента избирателей.

Голосование / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

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Представитель департамента полиции Рамунас Матонис сообщил агентству BNS, что получены сообщения о доставке к избирательным участкам нетрезвых людей, однако досудебное расследование по этим фактам не начато.

«Всего получено более 30 сообщений, примерно 10 из них касаются подкупа избирателей, – сообщил Матонис. – Сообщения очень похожи – люди видят нетрезвых лиц, которых кто-то привозит, и у них возникает подозрение, что этих лиц, возможно, подкупают за спиртное или за деньги».

Остальные сообщения, поступившие в полицию, связаны с незаконной предвыборной агитацией.

По словам Матониса, ни одно новое досудебное расследование не начато.

По данным Главной избирательной комиссии, на муниципальных и мэрских выборах, проходящих в воскресенье, до 15:00 проголосовало 37,29 процента избирателей.

Голосование / E. Blaževič/LRT nuotr.

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По словам председателя Главной избирательной комиссии Йоланты Петкявичене, серьезных нарушений на этих выборах пока не выявлено.

«Никаких просьб об опровержении компрометирующей информации к нам не поступало, и мы можем этому только порадоваться. Ну, может быть, мы научились воздерживаться от определенной информации», – сказала она на пресс-конференции.

Полиция проводит в общей сложности семь досудебных расследований.

«Большинство полученных сообщений приходятся на Вильнюсский и Алитусский уезды», – отмечает Й. Петкявичене.

Главная избирательная комиссия сообщает, что до 14:00 в Литве проголосовало 24,16% избирателей.

Йоланта Петкявичене / P. Peleckio/BNS nuotr.

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По данным Главной избирательной комиссии, на муниципальных и мэрских выборах, проходящих в воскресенье, до 11:00 проголосовало 9,73 процента избирателей.

Наиболее активными были избиратели в самоуправлениях Акмянского района (15,26%), Пагегяй (14,94%) и Ширвинтского района (13,10%).

Наиболее пассивны избиратели Неринги (6,98%), Клайпедского района (7,35%) и Вилкавишкского района (7,85%).

В Вильнюсе до 11:00 проголосовали 8,63 процента избирателей, в Каунасе – 10,20 проц.

До дня выборов свое волеизъявление выразили 9,41 процента (224,4 тыс.) избирателей.

Голосование / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

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На проходящих в воскресенье муниципальных и мэрских выборах в течение первых трех часов «Белые перчатки» получили 32 сообщения о возможных нарушениях как от наблюдателей, так и от других граждан.

«В статистике сообщений, поступивших через сайт, по-прежнему преобладают сообщения о нарушении правил агитации – до 10:00 они составили 80 процентов всех сообщений», – говорят представители общественной организации «Белые перчатки».

Представители организации призывают людей ответственно участвовать в выборах: иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а о замеченных нарушениях сообщать организации «Белые перчатки» (www.baltosiospirstines.lt/pranesti), напрямую Главной избирательная комиссии или полиции.

Голосование / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

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Литовская полиция проводит семь досудебных расследований, связанных с выборами в местные органы власти, с февраля полицейские получили 80 сообщений о возможных нарушениях на выборах.

«Все досудебные расследования были начаты еще до воскресного голосования, сегодня были только сообщения о незаконной агитации. Выборы проходят мирно», - сказал агентству BNS в воскресенье представитель департамента полиции Рамунас Матонис.

Рамунас Матонис / BNS nuotr.

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Двери избирательных участков открылись в 7 часов утра и закроются в 20 часов. В воскресенье избиратели могут голосовать на избирательных участках лишь того самоуправления, где они задекларировали место жительства.

Главная избирательная комиссия напоминает избирателям, что, идя на участок, им необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность. Комиссия также просит не фотографировать бюллетени для голосования и не размещать фотографии в социальных сетях.

Голосование / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

В день выборов дежурят усиленные наряды полиции, а за ходом выборов следят наблюдатели, делегированные политическими и неправительственными организациями. Они же будут следить за ходом подсчета голосов.

Всего в списках избирателей на муниципальных и мэрских выборах зарегистрировано почти 2,39 млн человек. Часть из них уже выразила свою волю путем предварительного голосования, а также на специальных пунктах в больницах, домах престарелых, в армии и местах лишения свободы. Пожилые избиратели и избиратели с недугами имели возможность голосовать на дому.

Голосование / E.Blaževič/LRT nuotr.

На этих выборах сроком на четыре года избираются 1 498 членов советов самоуправлений и 60 мэров. По данным Главной избирательной комиссии, на эти мандаты претендуют 13 797 кандидатов, 433 из них стремятся получить посты мэров.