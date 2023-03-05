В Литве завершились муниципальные и мэрские выборы, ведется подсчет голосов

В воскресенье в Литве прошли выборы в муниципальные советы и прямые выборы мэров. В 20:00, после закрытия всех избирательных участков, начался подсчет голосов.

Карбаускис признал поражение Вериги в Каунасе: Решение народа нужно уважать

По словам председателя Союза аграриев и зеленых Литвы Рамунаса Карбаускиса, уже известно, что кандидат на пост мэра Каунаса Аурелиюс Верига не пройдет во второй тур. По мнению «агрария», решение каунасцев следует уважать.

«Мы уже знаем, что второго тура не будет. Я думаю, что все в Каунасе это уже знают. Кто-то там уже празднует, кто-то, может, и не празднует, но таково решение каунасцев, это решение нужно уважать», – сказал Карбаускис агентству ELTA.

Р. Карбаускис не скрывал своей радости по поводу лидерства кандидатов в мэры от Союза аграриев и зеленых в таких районах, как Шяуляйский, Клайпедский, Паневежский и Скуодасский.

Рамунас Карбаускис / E. Blaževič/LRT nuotr.

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Подсчет результатов в Вильнюсе: Бенкунскас против Зуокаса

Артурас Зуокас / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Начинают появляться результаты из столицы. После подсчета голосов на 12 участках лидирует действующий вице-мэр Вильнюса, консерватор Валдас Бенкунскас. Он пока получает 26,98 процента голосов.

Бывший мэр Вильнюса Артурас Зуокас, набравший пока 22,39 процента, по количеству голосов занимает второе место.

Третье место занимает Вальдемар Томашевски, на его счету 13,24 процента голосов избирателей.

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Социал-демократ Исода переизбран мэром Мариямполе

В воскресенье социал-демократ Повилас Исода был переизбран мэром Мариямполе в ходе первого тура выборов.

По предварительным данным кандидата, за него проголосовало 64 процента жителей этого муниципального образования, принявших участие в выборах.

«Возможно, какой-то процентик еще спадет, но результаты превзошли все возможные ожидания. Я действительно не ожидал, что наберу столько голосов», – сказал агентству BNS Повилас Исода в воскресенье вечером.

По его словам, воодушевляет и то, как показала себя на этих выборах социал-демократическая партия. По предварительным данным, социал-демократы в Мариямполе набрали около 50 процентов голосов и будут иметь большинство мест в совете.

Повилас Исода / Laidos autorių nuotr.

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Социал-демократы объявляют о победе своих мэров в шести самоуправлениях

В воскресенье вечером социал-демократы объявили о победе на выборах шести своих мэров, в том числе в городе Алитусе, где переизбирается действующий глава самоуправления Нериюс Цесюлис.

«Коллеги уже празднуют в Йонаве, Вилкавишкисе и Бирштонасе, а также в Пакруойисе, Акмяне», – сообщил журналистам в вильнюсской штаб-квартире партии мэр Йонавы Миндаугас Синкявичюс.

По его словам, мэр Алитуса Н. Цесюлис также будет переизбран.

«Неважно, что в Главной избирательной комиссии мы можем видеть только несколько участков. Наши люди видят на каждом участке первичные данные, еще не сведенные», – сказал политик.

Синкявичюс сказал, что нынешние результаты превосходят первоначальные ожидания.

Нериюс Цесюлис / D. Umbraso/LRT nuotr.

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Глава штаба консерваторов: В Вильнюсе есть участки, где лидирует Бенкунскас

По словам руководителя избирательного штаба «Союза Отечества – христианских демократов Литвы» Андрюса Вишняускаса, первые результаты по столице уже пришли, и есть участки, где лидирует консервативный кандидат в мэры Валдас Бенкунскас.

«Я рад, что все наши мэры будут во втором туре, эта картина уже проясняется. Ждем сведений из больших городов. От наблюдателей в Вильнюсе мы слышим добрые вести – есть районы, где лидирует Бенкунскас, надеемся на отличный результат», – сказал А. Вишняускас около 22 часов.

Валдас Бенкунскас / D. Umbraso / LRT nuotr.

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Первые результаты выборов благоприятны для социал-демократов и «аграриев»

Первые результаты муниципальных и мэрских выборов должны вселить оптимизм в социал-демократов, Союз аграриев и зеленых Литвы, консерваторов и демократов.

По предварительным данным Главной избирательной комиссии, обработавшей пока результаты только по 277 избирательным округам, социал-демократы претендуют на 25,35 процента мандатов, «аграрии» – на 17,74 процента, «Союз Отечества – христианские демократы Литвы» – на 11,51 процента.

В первую пятерку партий входят также Союз демократов «Во имя Литвы» (8,89 процента), Движение либералов (7,92 процента).

Традиционно первые результаты выборов приходят из регионов, то есть из небольших округов. Пока в Главную избирательную комиссию не поступали результаты голосования по городу Вильнюсу и Вильнюсскому району.

Ожидание результатов выборов в штабе социал-демократов / D. Umbraso / LRT nuotr.

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Выясняются первые лидеры: уверенно лидируют мэры Йонавы, Акмяне и Йонишкиса

Миндаугас Синкявичюс / E. Blaževič/LRT nuotr.

С появлением первых результатов, становится ясно, что некоторые политики могут быть избраны мэрами уже в первом туре.

Такая возможность есть у нынешнего мэра Йонавы Миндаугаса Синкявичюса. После подсчета результатов на четырех участках он пока набирает 72,76 процента голосов. Правда, это только первые результаты, но тенденция очевидна.

М. Синкявичюс был избран мэром Йонавы в первом туре и на выборах 2019 года.

Еще один политик, у которого есть реальные шансы на победу в эту ночь, – Виталиюс Гайлюс, который в настоящее время руководит Йонишкским районом.

После подсчета результатов на 17-ти участках из 36-ти, либерал набрал 55,84 процента голосов.

Акмянский мэр социал-демократ Виталиюс Митрофановас тоже лидирует уверенно: его результат на данный момент составляет 69,01 процента голосов. Правда, итоги подведены только на четырех участках из двадцати.

В 2019 году В. Митрофановас также победил в первом туре.

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Около 21:00 часов в Главную избирательную комиссию начали поступать первые результаты из небольших участков. Первые данные предоставили Йонавский, Йонишкский, Кедайнский районы.

Правда, комиссия не исключает, что окончательных результатов, возможно, придется подождать до поздней ночи, поскольку явка избирателей в 2023 году была рекордной за последние 20 лет.

Выборы / E. Blaževič/LRT nuotr.

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В ходе этих муниципальных и мэрских выборов было начато семь досудебных расследований – значительно меньше, чем в 2019 году, когда было начато 28 расследований, сообщил генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела.

По его словам, возбуждены дела по статье Уголовного кодекса о воспрепятствовании воспользоваться избирательным правом, в рамках двух досудебных расследований установлены подозреваемые, двум лицам предъявлены подозрения.

Он сообщил, что в этом году поступило такое же количество сообщений о нарушениях, как и в 2019-м, но большая часть обращений была связана с нарушениями правил агитации.

«К нам также поступали сообщения о возможном подкупе или подвозе избирателей, но после проверки сообщений о возможном подкупе большинство из них не подтвердилось», – сказал глава полиции.

В этом году наибольшее количество сообщений о возможных нарушениях зафиксировано в Алитусском и Вильнюсском уездах.

Ренатас Пожела / D. Umbraso/LRT nuotr.

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В 20:00 по всей Литве закрылись избирательные участки и начался подсчет голосов.

По предварительным данным Главной избирательной комиссии, в выборах приняли участие 48,94 процента избирателей. Правда, глава комиссии Йоланта Петкявичене не исключает, что после подведения окончательных результатов порог явки может достичь даже 50 процентов.

Выборы / E. Blaževič/LRT nuotr.

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В выборах муниципальных советов и мэров в этом году приняло участие самое большое количество избирателей за последние двадцать лет – явка достигла почти 49 процентов.

В воскресенье к окончанию выборов на участках проголосовали 39,56 процента избирателей и еще 9,41 процента проголосовали досрочно. Таким образом, общая явка составляет 48,97 процента.

В 2019 году общая явка достигла 47,9 процента: в день выборов до 20:00 проголосовало 41,55 процента избирателей, а досрочно проголосовали 6,25 процентов.

На прежних выборах в 2015 году общая явка достигала 47,18 процента, в 2011 году – 44,08 процента, а в 2007 году – 41,3 процента.

За последние двадцать лет более высокая активность была только в 2002 году, когда на муниципальных выборах свое волеизъявление выразили около 53 процентов избирателей.

На этих выборах сроком на четыре года избирались 1 498 членов советов самоуправлений и 60 мэров. По данным Главной избирательной комиссии, на эти мандаты претендовали 13 797 кандидатов, 433 из них стремятся получить посты мэров.

Выборы / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

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По данным Главной избирательной комиссии, в воскресенье до 19:00 свою волю на выборах выразили 38,29 процентов избирателей. В ходе предварительного голосования на этих муниципальных выборах проголосовало 9,41 процента избирателей. Таким образом, всего проголосовало 47,7 процента избирателей.

Голосование / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

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К 19:00 «Белые перчатки» получили информацию о 323 возможных нарушениях на выборах: 189 случаев зафиксировано независимыми наблюдателями, а 134 сообщения поступило от жителей, говорится в пресс-релизе «Белых перчаток».

Наблюдатели «Белых перчаток» зафиксировали несколько возможных серьезных нарушений на выборах. В Шальчининкском районе сообщалось об использовании на одном участке бюллетеней без печатей, а в Вильнюсе – о возможной незаконной подвозке избирателей, что может свидетельствовать о покупке голосов.

Тем участкам, где были зафиксированы возможные нарушения, организация уделит повышенное внимание, – на них уже направлены волонтеры для наблюдения за порядком подсчета голосов. Всего за подсчетом голосов будут следить примерно на 50 участках по всей Литве, уделяя особое внимание проблемным местностям, особенно в Вильнюсском регионе.

Голосование / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

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Ранее сообщалось, что на избирательном участке Скуодасского района, что находится в здании школы, вспыхнул небольшой пожар, и избиратели направляются голосовать в другое место. Между тем, председатель комиссии проинформировала Радио LRT, что работа проходит в обычном режиме, избиратели голосуют в том же помещении.

«Голосование продолжается в том же помещении. Все бюллетени в целости и сохранности», – сказала председатель комиссии Сима Яблонскене.

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На одном из избирательных участков Скуодасского района, что находится в здании школы, вспыхнул небольшой пожар. Участников муниципальных выборов направляют голосовать в другое место, а на участке в школе работа будет возобновлена после восстановления подачи электроэнергии, сообщила Главная избирательная комиссия.

Сообщение о возгорании, произошедшем в школе деревни Гесалай (Скуодасский район), службы получили в 14:42. После 15:00 пожар был локализован. Выяснилось, что загорелся электрощиток на втором этаже здания.

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Полиция уточняет обстоятельства трех возможных случаев нарушений на выборах в Каунасском, Алитусском и Таурагском уездах.

Об этом агентству BNS сообщил представитель департамента полиции Рамунас Матонис.

После выяснения обстоятельств обычно решается вопрос о начале досудебного расследования.

Всего к 15:00 поступило 55 сообщений о возможных нарушениях во время выборов.

«Доминируют Алитусский и Вильнюсский уезды. Сообщения о возможном подкупе составляют около 20 процентов сообщений», – сказал Матонис.

По данным Главной избирательной комиссии, на муниципальных и мэрских выборах, проходящих в воскресенье, до 16:00 проголосовало 40,36 процента избирателей.

Голосование / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

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Представитель департамента полиции Рамунас Матонис сообщил агентству BNS, что получены сообщения о доставке к избирательным участкам нетрезвых людей, однако досудебное расследование по этим фактам не начато.

«Всего получено более 30 сообщений, примерно 10 из них касаются подкупа избирателей, – сообщил Матонис. – Сообщения очень похожи – люди видят нетрезвых лиц, которых кто-то привозит, и у них возникает подозрение, что этих лиц, возможно, подкупают за спиртное или за деньги».

Остальные сообщения, поступившие в полицию, связаны с незаконной предвыборной агитацией.

По словам Матониса, ни одно новое досудебное расследование не начато.

По данным Главной избирательной комиссии, на муниципальных и мэрских выборах, проходящих в воскресенье, до 15:00 проголосовало 37,29 процента избирателей.

Голосование / E. Blaževič/LRT nuotr.

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По словам председателя Главной избирательной комиссии Йоланты Петкявичене, серьезных нарушений на этих выборах пока не выявлено.

«Никаких просьб об опровержении компрометирующей информации к нам не поступало, и мы можем этому только порадоваться. Ну, может быть, мы научились воздерживаться от определенной информации», – сказала она на пресс-конференции.

Полиция проводит в общей сложности семь досудебных расследований.

«Большинство полученных сообщений приходятся на Вильнюсский и Алитусский уезды», – отмечает Й. Петкявичене.

Главная избирательная комиссия сообщает, что до 14:00 в Литве проголосовало 24,16% избирателей.

Йоланта Петкявичене / P. Peleckio/BNS nuotr.

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По данным Главной избирательной комиссии, на муниципальных и мэрских выборах, проходящих в воскресенье, до 11:00 проголосовало 9,73 процента избирателей.

Наиболее активными были избиратели в самоуправлениях Акмянского района (15,26%), Пагегяй (14,94%) и Ширвинтского района (13,10%).

Наиболее пассивны избиратели Неринги (6,98%), Клайпедского района (7,35%) и Вилкавишкского района (7,85%).

В Вильнюсе до 11:00 проголосовали 8,63 процента избирателей, в Каунасе – 10,20 проц.

До дня выборов свое волеизъявление выразили 9,41 процента (224,4 тыс.) избирателей.

Голосование / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

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На проходящих в воскресенье муниципальных и мэрских выборах в течение первых трех часов «Белые перчатки» получили 32 сообщения о возможных нарушениях как от наблюдателей, так и от других граждан.

«В статистике сообщений, поступивших через сайт, по-прежнему преобладают сообщения о нарушении правил агитации – до 10:00 они составили 80 процентов всех сообщений», – говорят представители общественной организации «Белые перчатки».

Представители организации призывают людей ответственно участвовать в выборах: иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а о замеченных нарушениях сообщать организации «Белые перчатки» (www.baltosiospirstines.lt/pranesti), напрямую Главной избирательная комиссии или полиции.

Голосование / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

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Литовская полиция проводит семь досудебных расследований, связанных с выборами в местные органы власти, с февраля полицейские получили 80 сообщений о возможных нарушениях на выборах.

«Все досудебные расследования были начаты еще до воскресного голосования, сегодня были только сообщения о незаконной агитации. Выборы проходят мирно», - сказал агентству BNS в воскресенье представитель департамента полиции Рамунас Матонис.

Рамунас Матонис / BNS nuotr.

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Двери избирательных участков открылись в 7 часов утра и закроются в 20 часов. В воскресенье избиратели могут голосовать на избирательных участках лишь того самоуправления, где они задекларировали место жительства.

Главная избирательная комиссия напоминает избирателям, что, идя на участок, им необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность. Комиссия также просит не фотографировать бюллетени для голосования и не размещать фотографии в социальных сетях.

Голосование / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

В день выборов дежурят усиленные наряды полиции, а за ходом выборов следят наблюдатели, делегированные политическими и неправительственными организациями. Они же будут следить за ходом подсчета голосов.

Всего в списках избирателей на муниципальных и мэрских выборах зарегистрировано почти 2,39 млн человек. Часть из них уже выразила свою волю путем предварительного голосования, а также на специальных пунктах в больницах, домах престарелых, в армии и местах лишения свободы. Пожилые избиратели и избиратели с недугами имели возможность голосовать на дому.

Голосование / E.Blaževič/LRT nuotr.

На этих выборах сроком на четыре года избираются 1 498 членов советов самоуправлений и 60 мэров. По данным Главной избирательной комиссии, на эти мандаты претендуют 13 797 кандидатов, 433 из них стремятся получить посты мэров.