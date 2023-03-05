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2023.03.05 10:00

В Литве проходят выборы советов самоуправлений и прямые выборы мэров

обновляется
B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2023.03.05 10:00
Голосование
Голосование / E.Blaževič/LRT nuotr.

В воскресенье в Литве проходят выборы в муниципальные советы и прямые выборы мэров.

Литовская полиция проводит семь досудебных расследований, связанных с выборами в местные органы власти, с февраля полицейские получили 80 сообщений о возможных нарушениях на выборах.

«Все досудебные расследования были начаты еще до воскресного голосования, сегодня были только сообщения о незаконной агитации. Выборы проходят мирно», - сказал агентству BNS в воскресенье представитель департамента полиции Рамунас Матонис.

Рамунас Матонис
Рамунас Матонис / BNS nuotr.

***

Двери избирательных участков открылись в 7 часов утра и закроются в 20 часов. В воскресенье избиратели могут голосовать на избирательных участках лишь того самоуправления, где они задекларировали место жительства.

Главная избирательная комиссия напоминает избирателям, что, идя на участок, им необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность. Комиссия также просит не фотографировать бюллетени для голосования и не размещать фотографии в социальных сетях.

Голосование
Голосование / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

В день выборов дежурят усиленные наряды полиции, а за ходом выборов следят наблюдатели, делегированные политическими и неправительственными организациями. Они же будут следить за ходом подсчета голосов.

Всего в списках избирателей на муниципальных и мэрских выборах зарегистрировано почти 2,39 млн человек. Часть из них уже выразила свою волю путем предварительного голосования, а также на специальных пунктах в больницах, домах престарелых, в армии и местах лишения свободы. Пожилые избиратели и избиратели с недугами имели возможность голосовать на дому.

Голосование
Голосование / E.Blaževič/LRT nuotr.

На этих выборах сроком на четыре года избираются 1 498 членов советов самоуправлений и 60 мэров. По данным Главной избирательной комиссии, на эти мандаты претендуют 13 797 кандидатов, 433 из них стремятся получить посты мэров.

Голосование
Голосование
Голосование
Рамунас Матонис
# Литва
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