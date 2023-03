Ford подал заявку на патент автомобиля, способного уехать от владельца в случае просрочки платежа

Заявка носит название «Системы и методы возврата транспортного средства» (Systems and Methods to Repossess a Vehicle). В ней указано, что финансовая либо другая организация (например, банк или офис автодилера), имеющая право на возврат автомобиля, может дистанционно связаться с бортовым компьютером автомобиля и дать команду на перемещение машины в выбранную точку. Среди таких точек может быть территория этой организации, площадка, удобная для дальнейшей эвакуации авто, либо даже свалка – в случае, если авто будет признано неподходящим для дальнейшего использования.

LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme