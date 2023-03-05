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2023.03.05 11:40

Ford подал заявку на патент автомобиля, способного уехать от владельца в случае просрочки платежа

ГА
Голос Америки 2023.03.05 11:40
„Ford“
„Ford“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

Согласно заявке, автомашина также сможет самостоятельно вызвать полицию.

Компания Ford планирует запатентовать концепт самоугоняющегося автомобиля, способного самостоятельно покинуть владельца в случае просрочки платежей по автокредиту. Патентная заявка была опубликована на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США.

Заявка носит название «Системы и методы возврата транспортного средства» (Systems and Methods to Repossess a Vehicle). В ней указано, что финансовая либо другая организация (например, банк или офис автодилера), имеющая право на возврат автомобиля, может дистанционно связаться с бортовым компьютером автомобиля и дать команду на перемещение машины в выбранную точку. Среди таких точек может быть территория этой организации, площадка, удобная для дальнейшей эвакуации авто, либо даже свалка – в случае, если авто будет признано неподходящим для дальнейшего использования.

Впрочем, «самоугон» – лишь крайний из сценариев, предусмотренный компанией Ford. В заявке говорится, что в случае просрочки платежа покупатель может сначала получить соответствующий запрос на личное устройство (например, телефон). В случае, если он будет игнорировать запросы, могут быть отключены некоторые функции авто – например, кондиционер или магнитола.

Авто также может быть полностью заблокировано. При этом в случае экстренной ситуации (например, необходимости срочной медицинской помощи) авто может быть разблокировано с целью доставки пассажиров в больницу или в офис экстренных служб.

Патент также предусматривает возможность для автомобиля самостоятельно вызвать полицию.

Впрочем, на данный момент заявка не была одобрена, и даже в случае положительного решения далеко не факт, что система будет внедрена. Как сообщает CNN, об отсутствии планов использовать технологию заявляют и в самой компании Ford, которая ежегодно подает сотни патентов с целью защитить права на собственные идеи. В прошлом году было одобрено 1342 патента, поданных Ford, – то есть, в среднем, 3,7 патента в день.

Голос Америки

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