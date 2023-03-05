Кремлевские «историки»: Путин придумал прошлое Германии, Шойгу - будущее России

Разные, на первый взгляд, заявления Путина и Шойгу объединяет одна болезненная для обоих тема: неизбежность свержения тоталитарных режимов.

Владимир Путин известен тем, что любит комментировать события далекого прошлого на свой лад. Не так давно, он заявил, что Соединенные Штаты до сих пор не прекратили военную «оккупацию» нацистской Германии, начавшуюся в мае 1945 года:

«После Второй мировой войны Германия была разделена, как известно, на четыре сектора - американский, английский, французский и советский. Так вот, Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса, а Соединенные Штаты - нет. И, строго говоря, формально и юридически на территории Федеративной Республики [Германия] находятся американские оккупационные войска. А по факту так и есть - их там очень много», - сказал Путин.

Буквально через две недели после того, как прозвучало это псевдоисторическое утверждение Путина, министр обороны РФ России Сергей Шойгу внезапно заявил, что глобальная коалиция стран-участниц Контактной группы по обороне Украины, помимо поставок тяжелого вооружения для ВСУ, якобы открыто призвала Киев «захватить территорию России»:

«Для этого они [Соединенные Штаты и их союзники] начали поставки тяжелых наступательных вооружений, открыто призывая Украину захватить наши территории», - сказал Шойгу.

Этим странным конспирологическим высказываниям Путина, а затем -Шойгу, появившимся с разницей в две недели, посвящен исследовательский материал проекта «Полиграф», интернет-ресурса, созданного «Голосом Америки», с целью препятствовать распространению лжи и пропаганды в мировых СМИ и социальных сетях (Polygraph.info).

Исторический контекст у этих изречений разный, однако и в том, и в другом случае говорится о том, как в Кремле представляют последствия разгрома международного агрессора. И, если в первом случае речь идет об общем для мира враге в истории - нацистской Германии, то во втором - о собственном государстве.

Историю невозможно переписать, но Путин пытается

8 мая 1945 года, после капитуляции германское государство прекратило свое существование. Территория управлялась победившими союзными державами.

Четыре основных европейских союзника, США, Великобритания, Советский Союз и Франция, совместно оккупировали Германию в соответствии с Берлинской декларацией от 5 июня 1945 года о разгроме нацистской Германии.

Обсуждение того, что делать с побежденной Германией, руководители стран-союзников начали еще во время Второй мировой войны на конференциях в Тегеране (1943 год), Ялте и Потсдаме (1945 год).

Западные державы и Советский Союз не только расходились во мнениях относительно того, как относиться к Германии, но также принципиально по-разному определяли ее будущую политику, безопасность, демократическое развитие и экономику.

В результате, Советский Союз использовал свою собственную политическую и экономическую систему в качестве модели для Восточной Германии и установил там авторитарный коммунистический режим с плановой социалистической экономикой. США, Великобритания и Франция использовали свои собственные политические и экономические системы в качестве модели для Западной Германии и сделали ее страной с демократической политической системой и рыночной экономикой.

23 мая 1949 года вступила в силу Конституция ФРГ. В августе 1949 года в Западной Германии прошли выборы, а в следующем месяце был сформирован первый немецкий Бундестаг (федеральный парламент), а в сентябре был избран первый канцлер федеративной Германии - Конрад Аденауэр.

Федеративная Республика Германия стала полностью независимой 5 мая 1955 года, когда США, Великобритания и Франция выпустили прокламацию, объявляющую об окончании почти 10-летней военной оккупации. Западная Германия впоследствии создала свои вооруженные силы - Бундесвер и возобновила производство оружия.

ФРГ вступила в НАТО 6 мая 1955 года. Американские войска остаются в Германии в рамках партнерства страны с НАТО, сохранив штаб-квартиру Европейского командования США в Штутгарте, Германия.

Историю невозможно повторить, но Шойгу ​старается

Германия во время Второй мировой войны была страной-агрессором.

24 февраля 2022 года Россия также выступила в качестве агрессора, начав неоправданное полномасштабное военное вторжение в Украину.

Для поддержки Украины от российской агрессии, США и их союзники, в основном в НАТО и ЕС, создали Контактную группу по обороне Украины, в которую входят более 50 стран.

Президент Джо Байден написал в статье, опубликованной в New York Times в мае прошлого года, что Соединенные Штаты поставляют Украине оружие для отражения агрессии, а не для нападения на российскую территорию:

«Цель Америки проста: мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину со средствами для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии… Мы не поощряем и не позволяем Украине наносить удары за ее пределами».

Путин и Шойгу трактуют историю и международное право по-своему

Неясно, имел ли в виду Шойгу, утверждая, что США и их союзники «открыто» призывают Украину «захватить наши территории», участки пяти украинских областей, которые в настоящее время оккупированы Россией.

Если это так, то следует отметить, что международное сообщество не признает эти оккупированные части Украины «российской территорией», и усилия Киева по их возвращению нельзя назвать «захватом российской территории», а скорее освобождением своей собственной.

27 марта 2014 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Территориальная целостность Украины», подтверждающую приверженность международного сообщества единству и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Резолюция признала недействительными результаты российского референдума 2014 года в Крыму, который был сфабрикован в качестве «правовая основа для оккупации». 100 стран поддержали резолюцию, 11 проголосовали против, 58 воздержались.

BREAKING



The UN General Assembly adopted a resolution that condemns #Russia's "illegal so-called referendums" in regions within #Ukraine's internationally-recognized borders, and demands it reverses its annexation declaration.



In favour: 143



Against: 5



Abstentions: 35 pic.twitter.com/MDDIapqTGv — UN News (@UN_News_Centre) October 12, 2022

12 октября 2022 года Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую «попытку незаконной аннексии» Россией четырех областей Украины (Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской) и потребовавшую немедленного прекращения противоправных действий Москвы. Из 193 государств-членов ООН 143 поддержали эту резолюцию, 5 проголосовали против, 35 воздержались.

Трудно провести положительные исторические параллели, потому что, используя точку зрения Шойгу, можно оправдать практически все военные операции нацистской Германии.

Голос Америки