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2023.03.04 11:00

Нефтегазовые доходы России снизились в январе почти на 40 процентов

ГА
Голос Америки 2023.03.04 11:00
Российская нефть
Российская нефть / Shutterstock.com

Это является признаком того, что западные санкции приводят к желаемому эффекту.

Доходы России от экспорта нефти и газа снизились в январе почти на 40 процентов в годовом исчислении, что свидетельствует о давлении западных санкций, которое ощутила на себе страна.

Об этом сообщило Международное энергетическое агентство.

По данным МЭА, экспорт нефти и газа в январе принес России 18,5 миллиарда долларов, что на 38% меньше, чем в январе прошлого года, когда доходы составили 30 миллиардов долларов.

Это свидетельствует о том, что западные санкции оказывают желаемое воздействие на российскую экономику. По-видимому, особую роль сыграли запреты ЕС и потолок цены на российскую нефть на уровне 60 долларов, установленный в конце 2022 года.

«Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы падение нефтегазовых доходов будет более резким. И еще более резким в среднесрочной перспективе из-за отсутствия доступа к технологиям и инвестициям», – заявил Reuters глава МЭА Фатих Бироль.

Голос Америки

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