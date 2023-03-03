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2023.03.03 15:16

Депутат слушал Путина с лапшой на ушах - обвинили в дискредитации армии

РC
Радио «Cвобода» 2023.03.03 15:16
Михаил Абдалкин
Михаил Абдалкин / Стоп-кадр

На депутата Самарской областной думы от КПРФ Михаила Абдалкина, который выложил в сеть видео, где он смотрит послание Владимира Путина Федеральному собранию с лапшой на ушах, составили административный протокол по статье о дискредитации армии. Материалы переданы в суд города Новокуйбышевска, следует из карточки дела. Рассмотрение протокола состоится 7 марта.

Вчера Абдалкин сообщил на своей странице во "ВКонтакте", что дело заведено за "то самое видео". "Будем бороться, доказывать свою непричастность и невиновность", – добавил он.

Абдалкин сам опубликовал ролик на личных страницах в соцсетях, отметив, что смотрел послание по просьбе руководства фракции КПРФ в областной думе. "Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен", – прокомментировал видео Абдалкин.

Ранее Самарская областная дума объявила Михаилу Абдалкину "публичное порицание". Депутаты предложили исключить его из партии, а также обратились в правоохранительные органы и прокуратуру с просьбой дать юридическую оценку его поступку.

1 марта Абдалкина вызывали в полицию.

21 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Он вновь обвинил страны Запада и Украину в "обмане", "колониализме" и "неолиберальных тоталитарных ценностях" и заявил о том, что российское вторжение в Украину было вынужденным.

Административная статья о дискредитации российской армии появилась вскоре после её вторжения в Украину. Дискредитацией в России считается, например, употребление слова "война", а не "специальная военная операция". Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, за повторное её нарушение грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии.

Радио "Свобода"

# В мире# Россия
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