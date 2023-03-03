"Боялись не успеть". В Вильнюсе начинается ярмарка Казюкаса — мастерица создала 10-метровую инсталляцию из виленских верб

Ярмарка Казюкаса будет проходить в Вильнюсе с 3 по 5 марта. Открытие ярмарки пройдет сегодня в 14:00 традиционным шествием Святого Казимира от площади Независимости до Кафедральной площади. Неизменным символом «Казюкаса» является «виленская (вильнюсская) верба». Для изготовления вербы используются сушенные травы, цветы и стебли растений. В этом году главным украшением ярмарки станет 10-метровая авторская конструкция, состоящая из 700 верб. Ее создателем является потомственная мастерица Агата Границка.

В интервью русской службе радио ЛРТ Агата Границка рассказала, что идея этого проекта появилась давно, но воплотить получилось только в этом году.



«Идея появилась еще три года назад, но, как мне казалось, все не было времени для ее реализации. А оказалось, просто не было подходящего события», – говорит Агата Границка.

Агата Границка / Д. Умбрасас/LRT

В декабре прошлого года Агата вместе с флористом Эдгарасом Вегисом и президентом Вильнюсского общества народных мастеров Рамуте Крауялене участвовала в выставке, где они и придумали в честь 700-летия Вильнюса создать композицию из 700 верб.

Агата Границка, Эдгарас Вегис и Рамуте Крауялене / Д. Умбрасас/LRT

«Сразу после Нового года мы встретились с организаторами ярмарки Казюкаса и договорились воплотить нашу идею в реальность. Не буду скрывать, что январь выдался тяжелым, потому что до марта надо было создать 700 верб. Поэтому, конечно, были и страх, и опасение, что можем не успеть, потому что обещать — это одно, а вот сделать — это совсем другое. Но мы все успели, и в пятницу можно будет увидеть готовую композицию», – поделилась А. Границка.

Сооружение в виде пальмы высотой 10 м будет состоять из 700 небольших и 30 крупных верб. Всего будет семь ярусов, каждый ярус символизирует 100 лет Вильнюса. На нижнем ярусе будут установлены 30 больших верб с пожеланиями и посланиями, подписанными известными деятелями культуры Литвы. Каждая из 30 верб уникальна и непохожа на другие.

Виленская верба / Д. Умбрасас/LRT

«Эти тридцать верб будут продаваться в воскресенье на благотворительном аукционе. Деньги, собранные на этом аукционе будут переданы в благотворительные организации, помогающие Украине», – пояснила Агата.

Подготовка к инсталляции на Кафедральной площади / Д. Умбрасас/LRT

Со второго по седьмой ярус разместятся маленькие вербы в количестве 700 штук, которые можно будет приобрести за пожертвования.

Агата Границка говорит, что подготовка и воплощение идеи заняло два месяца: «В декабре мы придумали концепцию этой композиции, в январе начали готовиться и уже в марте мы ее реализовали».

Эдгарас Вегис / Д. Умбрасас/LRT

Организаторы ярмарки позаботились о технической стороне, а Агата Границка отвечала за творческую часть.

«Нам очень повезло с организаторами, это оказались замечательные люди. Такое редко бывает, но мы поняли друг друга с полуслова, хотя у нас и было всего две встречи. Организаторы сразу увидели нашу идею, как будто прочитали наши мысли, нам было очень легко с ними работать», – отметила Агата Границка.



Ярмарке уже 400 лет

Ярмарка Казюкаса / E.Blaževič/LRT nuotr.

Как 700 лет назад правитель Литвы Гедиминас обратился с письмом ко "всем христианам, расселившимся по широкому миру, мужчинам и женщинам", так и в этом году организаторы ярмарки Казюкаса приглашают всех жителей Вильнюса и гостей города на ярмарку Казюкаса, которая состоится 3-5 марта.

"Ярмарка Казюкаса проводится в Вильнюсе уже более 400 лет, и это лучший пример того, как вековая традиция выживает, адаптируясь к меняющемуся миру. Я приглашаю всех жителей Вильнюса и всех тех, кто живет в любом уголке Литвы, в этом году снова прийти на ярмарку, пообщаться, получить удовольствие, а то и купить или продать что-нибудь", - сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Точно неизвестно, когда состоялась первая ярмарка Казюкаса. Считается, что она возникла в 1604 году, когда жители Вильнюса прошли процессией навстречу знамени короля Казимира, которое было освящено Папой римским. Как отголосок этого первого шествия, ярмарка Казюкаса пройдет по проспекту Гедиминаса, улицам, окружающим долину Швентарагио, и улице Майронио до самой Ратушной площади.

Ярмарка Казюкаса / D. Umbraso/LRT nuotr.

"Легенды живут до тех пор, пока их рассказывают, и у нас есть прекрасная возможность прикоснуться к легенде о ярмарке Казюкаса, которая зародилась в средние века. В этом году нить из более чем четырех километров павильонов ремесленников протянется по улицам Старого города, приглашая тысячи жителей и гостей столицы вновь прикоснуться к этой легенде", - говорит Эдита Тамошюнайте, заместитель мэра Вильнюса.



Ярмарка начнется в пятницу, 3 марта, в 14:00 с театрализованного шествия Святого Казимира от площади Независимости до Кафедральной площади, где в 15:00 состоится официальное открытие ярмарки Казюкаса, главным украшением которой в этом году станет 10-метровая арт-инсталляция "700 верб".