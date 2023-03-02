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2023.03.02 17:45

Самый низкий уровень натурализации мигрантов в ЕС — в странах Балтии

НГ
Новая газета – Балтия 2023.03.02 17:45
Мигранты (ассоциативное фото)
Мигранты (ассоциативное фото) / D. Platūkytės/LRT nuotr.

В 2021 году 827 000 человек получили гражданство страны-члена ЕС. Данный показатель на 14% больше (+98 300 человек) по сравнению с 2020 годом, сообщает статистическое бюро Eurostat.

75% всех новых граждан ЕС получили паспорта Испании, Франции, Германии, Италии или Швеции. Только 13% жителей ЕС, уже имеющих местный паспорт, сменили или получили гражданство другой страны-члена ЕС в 2021 году. Чаще остальных это делали румыны, поляки и итальянцы.

Самый высокий уровень натурализации (доля постоянно живущих в стране иностранцев, получивших в течение года гражданство, относительно их общего числа) был зафиксирован в Швеции — каждому десятому приезжему в 2021 году выдали паспорт этой страны. Замыкают список страны Балтии: в Литве на 1000 постоянно проживавших в стране иностранцев пришлось лишь два случая предоставления гражданства, в Латвии — три, в Эстонии — пять.

Среди стран, граждане которых в 2021 году стали гражданами Евросоюза, лидируют Марокко (10,4%) и Сирия (10,1%). 3,9% получателей европейских паспортов до этого имели гражданство Албании, 3,5% — Румынии, 3,1% — Турции, 2,5% — Бразилии, 2,2% — Алжира, 2,2% — Украины, 2,1% — России.

Новая газета - Балтия

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