Анушаускас послу Турции: членство Швеции и Финляндии укрепит НАТО

Членство Швеции и Финляндии в НАТО укрепит безопасность и коллективную оборону союзников, заявил в четверг министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на встрече с послом Турции в Литве Геркемом Баришем Тантекином.

"Одним из ключевых приоритетов предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе является передовая оборона, которая должна стать основой оборонной позиции и планирования НАТО. Членство Швеции и Финляндии в НАТО еще больше укрепит безопасность и коллективную оборону союзников", - цитируются его слова в пресс-релизе министерства, опубликованном в четверг.

В ответ на вторжение Москвы в Украину Финляндия и Швеция отказались от продолжавшейся десятилетиями политики военного неприсоединения и подали заявку на вступление в НАТО в мае прошлого года. Турция до сих пор откладывала ратификацию заявлений Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО, но заявила, что готова одобрить вступление Финляндии в Альянс раньше.

Как говорится в сообщении Минобороны, министр и посол обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, ситуацию с безопасностью в регионе, подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле и продолжение военной помощи Украине.

Анушаускас также выразил соболезнования послу в связи с землетрясением в Турции и Сирии, в результате которого погибло более 50 тысяч человек.