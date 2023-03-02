Власти Нарвы и Раквере отказались от демонстрации подбитого российского танка в своих городах

Власти Нарвы и Раквере отказались от демонстрации подбитого на войне в Украине российского танка в своих городах.

«В прошлом году президент Эстонии Алар Карис отметил, что Нарва — это не город одного танка. Пусть это так и останется. Из Нарвы уже увезли один танк, и сейчас мы хотим жить дальше без каких-либо танков», — написала мэр Нарвы Катри Райк на своей странице в Facebook.

По мнению Райк, Нарве будет достаточно фотовыставки, демонстрирующей все разрушения, страдания и безобразия, вызванные российской военной агрессией.

Отказаться от демонстрации подбитого российского танка также решили в Раквере. По данным Rus.err.ee, местные власти хотели изменить даты и связать экспонирование танка, например, с годовщиной мартовской депортации, но это не устроило Министерство обороны.

Подбитый на войне в Украине российский танк в настоящее время экспонируется в Таллинне по случаю годовщины начала войны. Министерство обороны Эстонии изначально планировало показать его в Раквере с 2 по 5 марта, в Йыхви — с 5 по 8 марта, в Нарве — с 8 по 11 марта, в Тарту — с 11 по 14 марта, в Выру — с 14 по 17 марта, в Вильянди — с 17 по 20 марта и в Пярну — с 20 по 23 марта.

Пока об отказе демонстрировать танк заявили только власти Нарвы и Раквере.

Новая газета – Балтия