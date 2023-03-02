Подбитый российский танк не дает покоя соседям: какие провокации происходят в Латвии и Эстонии?

Уже почти неделю в Вильнюсе происходят столкновения с пророссийскими активистами, которые возлагают цветы к подбитому российскому танку, выставленному на Кафедральной площади. Поздно вечером во вторник танк был разрисован ругательствами на русском языке, а ранее у него произошла драка. Какова ситуация в соседних Латвии и Эстонии? Об этом Радио ЛРТ рассказали литовцы живущее в этих странах.

В Риге пока зафиксирован только один случай, когда три красные гвоздики были принесены к подбитому украинцами российскому танку, выставленному на всеобщее обозрение. Однако люди, принесшие цветы, были привлечены к ответственности. Это стало возможным благодаря тому, что парламент Латвии ужесточил законы.

"Полиция начала уголовное расследование по факту этого инцидента, по факту прославления войны. Наш парламент принял поправки после начала войны в Украине, и за всем очень строго следят", - говорит Ромуалдас Разукас, доцент Латвийского университета и бывший депутат парламента Латвии.

Подбитый российский танк в Риге / AP nuotr.

Однако он отмечает, что больше не поступало никаких сообщений о беспорядках у танка.

"Те, кто поддерживает Украину, несомненно рады, что этот танк припаркован перед российским посольством", - комментирует Разукас.

Доцент Латвийского университета добавляет, что другие инциденты, не связанные с выставленным российским танком, происходят регулярно.

"Есть всевозможные действия со стороны русскоговорящих, которые поддерживают режим Путина и войну. Они срывают украинские флаги, а недавно было два эпизода отвратительного поведения - в лесу под Ригой находятся могилы евреев, уничтоженных нацистами. Там есть символические ворота, так они их разрисовали буквой Z", - рассказывает собеседник.

Он не сомневается, что ужесточение латвийских законов о прославлении войны дисциплинирует пророссийски настроенных лиц.

Подбитый российский танк в Риге / AP nuotr.

"Я думаю, что пророссийских деятелей много. Но больших кампаний нет и быть не может, я думаю, что все эти более строгие законы работают. Это единственный способ справиться с этой проблемой, потому что они понимают силу и порядок", - говорит Разукас.

По словам Вайдаса Матулайтиса, эстонского корреспондента Радио ЛРТ, ситуация в Таллинне похожа на ситуацию в Вильнюсе.

"Как и в Риге, нужно помнить о национальном составе - около 40% населения Таллинна русскоязычные, поэтому здесь происходят бытовые или, назовем это так, уличные инциденты. Эти инциденты не очень драматичны, в основном словесные, но также связаны с возложением цветов и свечей. Русскоязычных раздражает, что как только они их ставят, муниципальные работники тут же их убирают. Была также вызвана полиция и выписан штраф. Но никаких серьезных инцидентов не зафиксировано, по крайней мере, пока", - говорит литовец.

Подбитый российский танк Т-72Б в Таллинне / AP nuotr.

Российский танк, подбитый украинцами, выставлен в эстонской столице с 25 февраля по 2 марта и продолжит свое путешествие еще через 7 городов, а конечной остановкой станет Эстонский военный музей.

"Некоторые муниципалитеты этих городов и поселков не рады появлению этого танка на их центральных улицах. Это связано с тем, что в Эстонии в настоящее время проходит очень активная избирательная кампания, а выборы в парламент Эстонии состоятся в эти выходные, в воскресенье. Считается, что появление танка может помочь некоторым партиям, некоторым политическим силам, особенно тем, которые находятся у власти, повлиять таким образом на исход выборов", - сказал Матулайтис о настроениях.

Подбитый российский танк Т-72Б в Таллинне / AP nuotr.

Однако он добавляет, что законы в Эстонии очень строгие.

"Когда началось полномасштабное военное вторжение России в Украину, перед 9 мая были приняты поправки, защищающие от возможных провокаций. Нельзя не только визуально демонстрировать нацистскую и советскую символику, но и милитаристская советская символика и даже аудио-вербальные высказывания находятся под особым прицелом, то есть нельзя громко петь или проигрывать записи определенных песен, которые могут быть расценены как прославление военной агрессии", - объясняет эстонский корреспондент Радио ЛРТ.