Мобилизованных, записавших обращение к Путину, послали на штурм

Иркутских мобилизованных, которые трижды обращались к президенту России с просьбой перевести их из штурмовых подразделений в тероборону, отправили на штурм в районе города Авдеевка Донецкой области. Об этом сообщают Сибирь.Реалии со ссылкой на родственников военнослужащих и издание "Люди Байкала".

В начале и в конце февраля мобилизованные из полка 1439 записали видео, в которых обратились к российским властям и к Владимиру Путину. По словам военнослужащих, их незаконно передали в подчинение командованию так называемой "ДНР", которое сформировало из них штурмовые подразделения и отправило "на убой". Об этом сообщило издание "Люди Байкала".

Третье обращение передали в онлайн-приёмную главной военной прокуратуры жёны мобилизованных.

26 февраля, на следующий день после появления второго видео военнослужащих, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что обратился за разъяснениями в военную прокуратуру и пообещал, что в ближайшие дни мобилизованных переведут на новое место службы.

На днях схожее видеообращение в военную прокуратуру и Минобороны России отправили и мобилизованные из Тюменскй области. Они пожаловались на то, что их неподготовленными отправляют а линию фронта.

Мобилизованные россияне неоднократно жаловались на плохие условия службы, нехватку амуниции и насилие со стороны командования. Некоторые из них отказывались продолжать боевые действия в Украине.

Ранее Русская служба Би-би-си сообщала, что за последние три месяца большинство погибших составляют мобилизованные, добровольцы и заключённые. Всего с начала войны журналистам удалось подтвердить гибель более 15 тысяч россиян, более тысячи из них – мобилизованные.



Радио "Свобода"