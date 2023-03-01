Глава КНБО Сейма Литвы: TikTok следует запретить на служебных телефонах

Председатель Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас считает, что социальная сеть TikTok должна быть запрещена к использованию на служебных телефонах в госсекторе.

"Я считаю, что в отношении служебных телефонов необходимо сделать еще один шаг вперед», — заявил Лауринас Кащюнас в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Так он прокомментировал рекомендацию Министерства обороны не использовать это приложение госслужащим. По словам председателя КНБО, в будущем можно будет рассмотреть еще более жесткие решения, но подробно политик их не комментировал.

«Давайте помнить, что согласно китайскому закону о разведке, любая компания, приложение или социальная сеть обязана предоставлять информацию китайскому правительству», — сказал парламентарий.

В конце прошлой недели стало известно, что Европейская Комиссия запретила своим сотрудникам использовать TikTok на официальных устройствах из соображений защиты данных.

Белый дом в понедельник дал федеральным агентствам 30 дней на удаление китайского приложения для обмена видео со всех правительственных устройств. Дания также дала такие рекомендации членам парламента и госсотрудникам.