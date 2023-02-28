У подбитого российского танка в Вильнюсе поставили мусорный контейнер: «для свечей, гвоздик и ностальгии по СССР»

На Кафедральной площади Вильнюсе, где установлен подбитый в Украине российский танк, установили мусорный контейнер «для гвоздик, свечей и ностальгии по СССР».

«Как вице-мэр, отвечающий за управление городскими отходами, я хорошо знаю, что это такое и куда должно быть отправлено. Мы поставили мусорный контейнер рядом с танком. Если кто-то ностальгирует по временам под властью русских, знайте, что свечам, гвоздикам и прочим символам чествования оккупантов здесь теперь есть место», — сообщил вице-мэр города Валдас Бенкунскас.

Трофейный танк на Кафедральной площади установили в годовщину российского вторжения в Украину, 24 февраля. Поддерживающие российскую агрессию в Украине люди принесли к танку свечи и цветы, утром 26 февраля у танка произошла драка.

Новая газета – Балтия