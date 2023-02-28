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2023.02.28 11:18

Спикер Сейма Литвы в Лондоне обсудит продолжающуюся войну в Украине

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BNS 2023.02.28 11:18
Лондон
Лондон / Alevision.co / Unsplash nuotr.

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен во вторник отбывает в Великобританию, чтобы обсудить с представителями этой страны войну в Украине, сообщили в канцелярии парламента.

Чмилите-Нильсен встретится в Лондоне со спикером Палаты общин сэром Линдсом Хойлом, председателем Комитета по обороне Тобиасом Элвудом и группой друзей Литвы в Палате общин.

По словам спикера Сейма, Великобритания является надежным и долгосрочным союзником Литвы, особенно в условиях развязанной Россией войны в Украине.

«Я еду в Лондон для укрепления межпарламентского сотрудничества между Литвой и Великобританией. В это критическое для безопасности стран Европы и НАТО время мы, руководители парламентов, должны проявить лидерство и внести свой вклад в принятие важных решений, укрепление единства и силы Североатлантического союза, обеспечение постоянной поддержки Украины», — цитируются слова Чмилите-Нильсен в пресс-релизе.

Спикер Сейма выступит с приветственной речью и примет участие в мероприятии Центра восточноевропейских исследований и Королевского института международных отношений, посвященном обсуждению войны в Украине.

Делегация Сейма встретится с литовской общиной в посольстве Литвы в Великобритании, а также посетит выставку Микалоюса-Константинаса Чюрлениса.

Вместе со спикером Сейма в Великобританию отправится председатель Комитета Сейма по иностранным делам Жигимантас Павилёнис.

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