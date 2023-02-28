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2023.02.28 12:33

Жители Литвы активно жертвуют вещи и продукты для Украины: "Мы понимаем, каким был тот русский мир"

ТЛ
Телевидение ЛРТ, LRT.lt 2023.02.28 12:33
Литовский Caritas собирает пожертвования для Украины
Литовский Caritas собирает пожертвования для Украины / LRT Stop kadras

Литовский Caritas начал сбор пожертвований для Украины по всей стране. Они призывают жертвовать вещи, продукты питания и деньги. Собранные вещи в начале марта будут доставлены в Днепр, где базируется Caritas из Донецка, и в Caritas в Киеве.

Жительница Паневежиса, которая принесла в Caritas сахар и консервы, говорит, что жертвует Украине, потому что знает, каково это - когда не хватает еды.

"Я сама пережила послевоенные годы и хорошо знаю, что значит, когда ничего нет в магазине и ничего нет дома", - говорит женщина в интервью ЛРТ.

В понедельник и в течение следующих двух дней литовская организация Caritas будет собирать пожертвования для Украины. Организация просит людей жертвовать то, в чем украинцы сейчас больше всего нуждаются, например, непортящиеся продукты или продукты длительного хранения, средства гигиены и некоторые вещи.

Украинские беженцы
Украинские беженцы / AP nuotr.

"Особенно шампунь, мыло и подгузники - как для взрослых, так и для детей. Что касается электронных устройств, то это пауэрбанки [внешние аккумуляторы - LRT.lt] и батарейки. Мы не собираем одежду, но специально собираем теплую обувь для детей, одеяла, простыни, постельное белье и теплые носки разных размеров", - говорит Агне Печиокайте, координатор волонтеров Caritas в Вильнюсе.

Пожертвованные вещи и продукты питания в начале марта будут доставлены в Днепр и Киев, откуда Caritas развозит помощь в близлежащие регионы.

"Среди них Буча, Ирпень и все те города, которые больше всего пострадали, когда год назад началась война. Люди возвращаются туда жить", - говорит Дейманте Букейкайте, руководитель Caritas.

Хотя прошел год после войны и пожертвования поступают из многих стран, украинцы по-прежнему испытывают большую нужду.

"Война не закончена, линия фронта около 1 000 километров, обстреливаются города и села, поэтому существует необходимость в гуманитарной помощи", - говорит Даля Макарова, председатель украинско-литовской общины.

Беженцы из Украины в Клайпеде
Беженцы из Украины в Клайпеде / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

"Люди не могут приготовить горячую пищу, потому что у них нет электричества, а когда электричество есть, они не могут, как они говорят, приготовить, например, блины, потому что у них нет масла. Или они делают блины, смешивая тесто с водой, которая поступает из дождевых желобов", - говорит Букейкайте.

Те, кто не перестает жертвовать, говорят, что будут жертвовать украинцам, потому что они сражаются за всех нас.

"Я действительно считаю, что мы должны внести свой вклад, и все мы, литовцы, хорошо понимаем, каким был тот русский мир", - говорит человек, принесший пожертвование.

Результаты опроса, проведенного компанией Vilmorus для BNS, показали, что более 40% литовцев жертвовали Украине, причем наиболее часто жертвуют люди старше 40 лет, с более высокими доходами и высшим образованием.

"Наверное, хорошо понятно, что происходящее в Украине, борьба украинцев за свою свободу стратегически важна не только для самих украинцев, но и для нас, для всей Европы и ее безопасности", - размышляет профессор Института международных отношений и политологии Вильнюсского университета Рамунас Вильпишаускас.

Пожертвования для Украины собираются по всей Литве в 30 пунктах Caritas. Возможны также денежные пожертвования.

Литовский Caritas собирает пожертвования для Украины
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# Литва# Война в Украине
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