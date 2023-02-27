Белорусские партизаны подорвали российский военный самолет А-50 — BYPOL

26 февраля на аэродроме «Мачулищи» под Минском произошли взрывы, в результате которых российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 получил серьезные повреждения. Белорусское оппозиционное движение BYPOL, созданное бывшими сотрудниками силовых структур, утверждает, что к диверсии причастны белорусские партизаны, которые уже выехали из страны.

«Это были дроны. Участники операции — белорусы, они уже в безопасности за пределами страны», — рассказал глава BYPOL Александр Азаров в комментарии «Белсату».

Журналисты портала «Зеркало» связались с МЧС и министерством обороны Беларуси. В МЧС заявили, что информации о взрывах не поступало, а в минобороны сказали, что «ничего серьезного не произошло».

По данным мониторинговая группа «Беларускі Гаюн», пострадал самолет ДРЛО А-50У воздушно-космических сил РФ с регистрационным номером RF-50608, который прилетел в Беларусь 3 января 2023 года. За 54 дня этот борт сделал 12 вылетов. Предыдущий его прилет на белорусскую территорию был зафиксирован 24 февраля 2022 года.

По данным группы, у военно-космических сил Росси есть всего 9 таких самолетов, из них 6 усовершенствованных. Стоимость такого самолета оценивается в 330 млн долларов.



DW