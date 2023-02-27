Девочка-подросток умерла во время урока: полиция расследует причины трагедии

В городе Жигайчяй до сих пор говорят о недавней смерти девочки-подростка, которая умерла в здешней гимназии. Пока ни медики, реанимировавшие ученицу, ни школа, ни полицейские, которые расследуют инцидент, не предоставили достаточно информации, но в общественном пространстве и среди жителей уже обсуждаются различные версии происшествия.
Несчастный случай произошел в пятницу в гимназии города Жигайчяй, Таурагского района. Примерно в 11 час. утра в полицию поступило сообщение о том, что в спортивном зале школы умерла девочка, которую до этого пытались реанимировать медики.
"Медики сообщили о случившемся в полицию. По прибытии по адресу в спортзале было обнаружено тело девочки без внешних признаков насилия", - сказала пресс-секретарь главного комиссариата полиции Таурагского уезда Лина Банене.
По предварительным данным, девочка потеряла сознание во время урока. Были предприняты попытки реанимировать подростка, но они оказались безуспешными, и медикам осталось констатировать смерть девочки.
Сотрудники полиции начали досудебное расследование, чтобы установить причину смерти.
"У сотрудников полиции нет доказательств того, что погибшая девочка могла употреблять наркотические вещества. Во время осмотра не было обнаружено запрещенных или подозрительных веществ или предметов", - добавила Банене.
Лина Базиляускене, представитель самоуправления Жигайчяй, сказала, что эта потеря потрясла общество, люди скорбят и выражают поддержку скорбящей семье.
Она сказала, что не была хорошо знакома с этой семьей, но знает, что девочка участвовала в мероприятиях и имела положительный характер.
Различные версии пятничного происшествия уже распространяются в обществе и в социальных сетях. Есть утверждения, что на уроке не было учтено ухудшение состояния здоровья подростка, есть объяснения, что были упущения и при реанимации девочки.
Пожилая женщина подтвердила, что жители обсуждают несчастный случай и различные причины, которые могли привести к трагедии.
"Люди много говорят, но это пока только разговоры. Ничего не подтверждено", - сказала Базиляускене.
Между тем, и учебное заведение, где произошел несчастный случай, и медики, прибывшие на место происшествия, чтобы попытаться реанимировать подростка, не комментируют ситуацию.
"Я не буду комментировать такие вопросы. Это деликатная тема, и она связана со здоровьем, поэтому я, конечно, не буду ее комментировать", - сказал Донатас Петрошюс, директор Таурагского районного центра первичной медико-санитарной помощи.
Директор гимназии также не смогла предоставить более подробную информацию о пятничном происшествии.
"На самом деле нет никакой новой информации. В полицейской сводке есть данные, начато досудебное расследование, так что больше информации нет", - сказала директор Дайва Габиетайте, добавив, что в настоящее время в школе работает комиссия по управлению кризисами.
Директор гимназии также подтвердила, что в школе нет дефибриллятора, так как действующие гигиенические нормы для учебных заведений не предусматривают необходимости наличия в школах такого реанимационного устройства.