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2023.02.27 16:15

Девочка-подросток умерла во время урока: полиция расследует причины трагедии

РР
Радвиле Румшене, LRT.lt 2023.02.27 16:15
Скорая помощь
Скорая помощь / D. Umbraso/LRT nuotr.

В городе Жигайчяй до сих пор говорят о недавней смерти девочки-подростка, которая умерла в здешней гимназии. Пока ни медики, реанимировавшие ученицу, ни школа, ни полицейские, которые расследуют инцидент, не предоставили достаточно информации, но в общественном пространстве и среди жителей уже обсуждаются различные версии происшествия.

Несчастный случай произошел в пятницу в гимназии города Жигайчяй, Таурагского района. Примерно в 11 час. утра в полицию поступило сообщение о том, что в спортивном зале школы умерла девочка, которую до этого пытались реанимировать медики.

"Медики сообщили о случившемся в полицию. По прибытии по адресу в спортзале было обнаружено тело девочки без внешних признаков насилия", - сказала пресс-секретарь главного комиссариата полиции Таурагского уезда Лина Банене.

По предварительным данным, девочка потеряла сознание во время урока. Были предприняты попытки реанимировать подростка, но они оказались безуспешными, и медикам осталось констатировать смерть девочки.

Сотрудники полиции начали досудебное расследование, чтобы установить причину смерти.

Школа (ассоциативное фото)
Школа (ассоциативное фото) / D. Umbraso/LRT nuotr.

"У сотрудников полиции нет доказательств того, что погибшая девочка могла употреблять наркотические вещества. Во время осмотра не было обнаружено запрещенных или подозрительных веществ или предметов", - добавила Банене.

Лина Базиляускене, представитель самоуправления Жигайчяй, сказала, что эта потеря потрясла общество, люди скорбят и выражают поддержку скорбящей семье.

Она сказала, что не была хорошо знакома с этой семьей, но знает, что девочка участвовала в мероприятиях и имела положительный характер.

Различные версии пятничного происшествия уже распространяются в обществе и в социальных сетях. Есть утверждения, что на уроке не было учтено ухудшение состояния здоровья подростка, есть объяснения, что были упущения и при реанимации девочки.

Пожилая женщина подтвердила, что жители обсуждают несчастный случай и различные причины, которые могли привести к трагедии.

"Люди много говорят, но это пока только разговоры. Ничего не подтверждено", - сказала Базиляускене.

Свеча
Свеча / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Между тем, и учебное заведение, где произошел несчастный случай, и медики, прибывшие на место происшествия, чтобы попытаться реанимировать подростка, не комментируют ситуацию.

"Я не буду комментировать такие вопросы. Это деликатная тема, и она связана со здоровьем, поэтому я, конечно, не буду ее комментировать", - сказал Донатас Петрошюс, директор Таурагского районного центра первичной медико-санитарной помощи.

Директор гимназии также не смогла предоставить более подробную информацию о пятничном происшествии.

"На самом деле нет никакой новой информации. В полицейской сводке есть данные, начато досудебное расследование, так что больше информации нет", - сказала директор Дайва Габиетайте, добавив, что в настоящее время в школе работает комиссия по управлению кризисами.

Директор гимназии также подтвердила, что в школе нет дефибриллятора, так как действующие гигиенические нормы для учебных заведений не предусматривают необходимости наличия в школах такого реанимационного устройства.

Скорая помощь
Школа (ассоциативное фото)
Свеча
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