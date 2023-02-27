Погода: В Литву постепенно приходит весна

В Литве на этой неделе будет держаться весенняя погода. Холода постепенно будут отступать, а значительных осадков не ожидается.

В понедельник будет ясно. Осадков не ожидается, но местами с утра возможна гололедица. Ветер будет умеренным, 3-8 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 0 до 2 градусов выше нуля.

Во вторник погода существенно не изменится, но ночью температура воздуха будет держаться ниже нуля градусов. Днем в восточных районах пройдут небольшие смешанные осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов ниже нуля, на востоке - до 12 градусов ниже нуля. Днем столбики термометров поднимутся до 2 градусов тепла.

В среду и четверг существует небольшая вероятность осадков. Ночью температура приблизится к 0 градусов, а днем будут преобладать положительные температуры. Будет дуть легкий ветер. В среду днем будет 1-4 градуса выше нуля, а в четверг - 3-8 градусов тепла.