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2023.02.27 09:27

В греческом Пирее открывается почетное консульство Литвы

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BNS, LRT.lt 2023.02.27 09:27
Греция
Греция / AP nuotr.

На минувшей неделе в греческом Пирее, открылось почетное консульство Литвы.

«Мы рады, что Литве удалось найти отличного почетного консула в Пирее. Это Димитрис Вассилакис, известный и активный бизнесмен и большой друг Литвы», - заявила посол Литвы в Греции Лина Скерстонайте.

«Мы надеемся, что с помощью почетного консула сотрудничество между Литвой и Грецией станет еще более активным в различных областях, особенно в судоходстве, поэтому очень символично, что официальное открытие почетного консульства мы провели на корабле», – отметила она в главном внешнеторговом порту Греции.

На открытии консульства также присутствовала министр внутренних дел Агне Билотайте, которая приняла участие в «Конференции по управлению границами» в греческой столице. Министр отметила, что открытие в день ее визита третьего почетного консульства Литвы в Греции является прекрасным совпадением.

«Я рада, что в городе Пирей открывается это консульство, которое поддерживает отношения со столицей Литвы Вильнюсом с 1997 года», - сказала она.

До открытия у Литвы было два почетных консульства в Греции — на Крите и в Салониках.

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