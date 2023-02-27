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2023.02.27 07:38

Фильм "Навальный" получил премию Гильдии продюсеров США

РC
Радио «Cвобода» 2023.02.27 07:38
А. Навальный
А. Навальный / AP nuotr.

Документальный фильм "Навальный", снятый канадским режиссёром Дэниэлом Роэром, получил премию Гильдии продюсеров США в категории лучшее документальное кино. В официальном твиттере Гильдии отмечено, что картина награждена за "выдающееся продюсирование".

Ранее фильм "Навальный" стал лауреатом премии киноакадемии BAFTA – главной британской премии в области киноискусства. Награда была также получена в номинации "Лучший документальный фильм".

Кроме того, картина вошла в шорт-лист премии "Оскар". Её лауреаты станут известны 12 марта.

Премьера фильма "Навальный" состоялась в январе 2022 года. Картина повествует о событиях, связанных с отравлением российского оппозиционера в августе 2020 года, включая лечение и реабилитацию Навального в Германии, его попытку расследовать произошедшее, а также арест политика по возвращении в Москву.

В картине снялись сам Алексей Навальный, его родственники, сотрудники созданного оппозиционером Фонда борьбы с коррупцией и журналист-расследователь, глава Bellingcat Христо Грозев. Фильм уже показали на американском телеканале CNN, британском телеканале BBC Two и стриминговом сервисе HBO Max. В России показов не было.

Радио "Свобода"

# Культура
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