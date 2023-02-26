Зеленский: Возвращение Крыма Украине приведет к восстановлению мира

26 февраля в Украине отмечают День сопротивления российской оккупации Крыма.

Возвращение Крыма Украине позволит восстановить мир. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter. "Девять лет назад российская агрессия началась с Крыма. Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины", - написал он на английском языке, добавив на языке крымских татар: "Qırım serbest olacaq! ("Крым будет свободным!" - Ред.)".

9 years ago, Russian aggression began in Crimea. By returning Crimea, we will restore peace.



This is our land. Our people. Our history. We will return the Ukrainian flag to every corner of Ukraine.



Qırım serbest olacaq!



🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/jdInUhcutm — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2023

Днем ранее Зеленский назвал число украинских населенных пунктов, находящихся под оккупацией. По его словам, российские войска в настоящий момент оккупируют 1877 украинских городов и сел. Украинский лидер отметил, что большая часть этих населенных пунктов подверглась серьезным разрушениям. Так, в Мариуполе разрушено 90% строений.