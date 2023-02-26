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2023.02.26 16:26

Зеленский: Возвращение Крыма Украине приведет к восстановлению мира

D РC
DW, Радио «Cвобода» 2023.02.26 16:26
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / AP nuotr.

26 февраля в Украине отмечают День сопротивления российской оккупации Крыма.

Возвращение Крыма Украине позволит восстановить мир. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter. "Девять лет назад российская агрессия началась с Крыма. Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины", - написал он на английском языке, добавив на языке крымских татар: "Qırım serbest olacaq! ("Крым будет свободным!" - Ред.)".

Днем ранее Зеленский назвал число украинских населенных пунктов, находящихся под оккупацией. По его словам, российские войска в настоящий момент оккупируют 1877 украинских городов и сел. Украинский лидер отметил, что большая часть этих населенных пунктов подверглась серьезным разрушениям. Так, в Мариуполе разрушено 90% строений.

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