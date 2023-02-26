Лукашенко заявил, что поляки и литовцы мечтают о белорусской диктатуре

По его словам, все покажут выборы, которые в этих странах произойдут скоро.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова удивил "сенсацией" о литовцах и поляках. По его словам, эти страны "хотят" иметь такую же диктатуру, которую создал он.

Во время разговора с белорусскими пропагандистами Лукашенко заявил, что желания народов Польши и Литвы якобы не совпадают с действиями их власти.

"Когда приехали поляки, литовцы к нам, посмотрели на нашу диктатуру и говорят: "Мы тоже хотим этого". А желания народов Литвы и Польши не совпадают с желаниями и действиями власти, но люди разберутся. Поляки же не дураки, они такие люди, как мы. И литовцы тоже далеко не дураки. Они разберутся, у них в ближайшее время также будут выборы. Вот посмотрим, как демократично они их проведут. Если власть не позволит народам проголосовать, то люди их свергнут", - заявил Лукашенко.



Диктатура Лукашенко

Лукашенко не скрывает, что создал в Беларуси диктаторский режим. Недавно он публично подчеркнул, что без диктатуры в стране белорусы "ходили бы голытьбой".

Впоследствии Лукашенко заявил, что обуздать цены в стране необходимо, "использовав преимущества диктатуры". По его убеждению, рыночная экономика Беларуси стала "развращенной".

UNIAN