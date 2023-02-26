Мария и её ученики. Как политэмигранты учат литовский язык

В новом выпуске программы «Наша русская улица» показан репортаж с одного из занятий по литовскому языку, что проводятся для политических активистов из России и Беларуси. Преподаватель Мария Чепайтите – так же, как и многие её ученики, – много лет жила в Москве и в связи с последними событиями вернулась на родину.

Сценка на уроке. Преподаватель Мария Чепайтите обращается к ученикам, проверяя, как они знают литовские слова:

- Vardas?

- Имя.

- Pavardė?

- Фамилия.

- Pilietybе? (долгая пауза). Ну, понятно. У меня литовское гражданство, а у вас?.. И все так глазки вниз…

Мария Чепайтите – переводчик и преподаватель литовского с большим стажем и опытом. Более пятнадцати лет она проработала в школе имени Юргиса Балтрушайтиса в Москве. Участвовала в несметном количестве совместных культурологических проектов не только как переводчик, но и как их инициатор и организатор. Мария Чепайтите очень востребована новыми учениками, приехавшими в Вильнюс и решившими изучать литовский язык.

Преподаватель так объясняет мотивацию своих взрослых учеников:

«Изучая язык, они как бы благодарят Литву за то, что приняла. Это очень красиво и это очень трудно. То есть, можно это придумать, но это очень трудно осуществить. Просто на редкость приятная работа, потому что на самом деле выучивают».

Мария Чепайтите / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Илья Клишин – журналист и медиаконсультант – приехал в Вильнюс в марте прошлого года и стал первым во всех смыслах учеником Марии. Всего через полгода занятий он достаточно бегло стал говорить по-литовски.

«Всего с начала войны в Украине приехало несколько тысяч таких же, как мы, людей из России: журналистов, политических активистов, сотрудников некоммерческих организаций, – ну, в общем, людей с активной политической позицией, представителей гражданского общества и так далее. Я для себя поставил одной из задач адаптацию к тому месту, где мы оказались. Это Литва. Я решил, что буду погружаться в контекст, в котором я оказался. Для этого надо всё равно учить язык».

Илья Клишин / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

«У меня никогда не было таких учеников, – говорит Мария. – Для меня это полное потрясение, что взрослые люди могут вот так взяться за литовский и его выучить. Это всегда зависит от мотивации. Говорят, что зависит и от учителя. Да, конечно, я лучше понимаю любого, приехавшего из Беларуси и России, чем человек, который всегда жил в Литве и никогда там не был. Это – другое. Эмпатия – это лучший помощник учителя. Я и сочувствую, и мне очень приятно, что литовский язык стал утешением и что люди его учат. Мы прекрасно знаем, как в Вильнюсе «учили» литовский язык приехавшие русские. А сейчас мы видим совершенно обратное. Как будто идёт огромная компенсация».

Занятие по литовскому языку для иммигрантов / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Мы прекрасно знаем, как в Вильнюсе «учили» литовский язык приехавшие русские. А сейчас мы видим совершенно обратное. Мария Чепайтите

Эта группа изучает литовский около трёх месяцев. Два раза в неделю по два часа. Занятия проходят в «Reforum Space Vilnius» – ресурсном центре, который помогает независимым журналистам, сотрудникам некоммерческих организаций и активистам, переехавшим в Вильнюс из-за преследований властей России и Беларуси.

«В изучении литовского языка самое сложное, что в Вильнюсе все говорят по-русски. Это самое сложное», – признаётся один из учеников Марии, Кирилл Харатьян.

Занятие по литовскому языку для иммигрантов. В центре – Кирилл Харатьян / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

«В литовском самое сложное, что он вообще ни на что не похож. Если учить какой-нибудь условный итальянский или испанский, зная английский, то это достаточно просто: сильно облегчает одно другое. А литовский не похож вообще ни на что. Ну, во всяком случае, из того, что я учил в своей жизни», – продолжает мысль его соученик Владимир Омелин.

Занятие по литовскому языку для иммигрантов. Владимир Омелин / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Мария Чепайтите согласна с тем, что литовский язык не прост в изучении:

«Потому что надо выучить все падежи и все спряжения. Мало того, что выучить все таблицы, так потом ещё надо научиться их вспоминать, когда ты говоришь. И вот это – такой порог преодоления, который очень труден. Но если человек его преодолевает, – то есть он умеет применить при разговоре то, что он выучил в грамматике, – то это уже просто «полёт в космос». Но, к моему огромному удивлению, люди, которые весной приехали, уже говорят. Настолько хочется, да!».

Занятие по литовскому языку для иммигрантов. Мария Чепайтите / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

«Часто мы отвлекаемся от изучения литовского, – разговариваем просто о Литве, о культуре, о каких-то бытовых ситуациях. Мне кажется, это и составляет большую часть мотивации. Погружение, обращение внимания на какие-то мелкие детали... То есть, ты учишь не просто какой-то абстрактный язык, а учишь часть жизни. Oчень странно только по учебнику заниматься, без разговоров», – добавляет Николай Карцов.

Занятие по литовскому языку для иммигрантов. Николай Карцов / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

«Вот какие мои ученики!», – довольно резюмирует педагог.

Николай Карцов, Владимир Омелин, Кирилл Харатьян и Илья Клишин, как и все, кто учится у Марии, отмечают её уникальный метод преподавания. Сама Мария уникальность метода отрицает, утверждая, что работает по классической схеме. И это скорее не метод, а подход.

«Расскажите про мой метод, пожалуйста. Я не в курсе. Я с весны преподаю как зайчик. Я преподавала 25 лет равно так же», – говорит Мария.

Илья Клишин / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

«Мария – это, скорее, собеседник, интеллектуальный собеседник, – рассуждает один из её первых учеников Илья Клишин. – Причём она очень гибкая. Мы с ней читали какие-то статьи в Википедии, мы читали с ней (по моему предложению) «Винни Пуха», которого её папа перевёл на литовский язык, мы читали с ней молитву «Отче наш» на литовском... Я хожу по Вильнюсу, делаю фотографии, – и я говорю: «Мария, я увидел надпись на заборе». Мария смеётся и говорит: «Вам удалось найти одно из немногих литовских нецензурных слов». Или объявление в подъезде у нас повесили, и я не всё понял. Я фотографирую, – мы с ней встречаемся и разбираем. Нам интересно друг с другом. У нас с Марией схожие интересы: литература, история, культура. Поэтому Мария не такой преподаватель, знаете, как в школе: «Ты не сделал сегодня домашнее задание? Ай-ай-ай!». Она другая».

На занятия не возбраняется приводить с собой домашних животных / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

«Мой метод – это моя личность. Как я с детьми пыталась их заинтересовать и стояла на ушах, – так я и сейчас ровно это делаю. Я очень люблю учебники. С ними я вижу структуру, – я понимаю, куда мы идём, – и ученики её видят. И за этой структурой я могу скакать, сколько хочу, – налево и направо. Я всё равно всё время проверяю, выучили ли они то, что в учебнике, – а «сверху» я могу наложить много красивого: и про культуру, и посмеяться, и переводы, и всё что хотите. Но я привыкла, – я школьный учитель, я привыкла работать по учебнику», – рассказывает Чепайтите.

Занятия проходят на Ужуписе – в одном из самых живописных районов Вильнюса / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

«Она совершенно удивительный преподаватель, – говорит один из учеников Марии журналист Кирилл Харатьян. – Стандартный преподаватель иностранного языка – это начётчик: «Вот это зубри. Вот это учи». А Мария подходит к этому делу совершенно по-другому. Она пытается красоту литовского языка дать людям понять, – вот литовский язык устроен так-то и так-то, некоторые вещи сейчас понимать не обязательно... С одной стороны, вроде бы, задачи она ставит понятные и короткие, с другой стороны – она очень требовательная. И вот те задачи, которые поставлены, – они должны быть обязательно выполнены. С третьей стороны, её прекрасное знание литовского языка заключается не в том, что она на нём свободно говорит, – а она понимает какую-то логику языка и умеет её доходчиво по-русски рассказать. Доброжелательность поразительная у неё есть. И вот это сочетание доброжелательности и требовательности – редкий случай».

Занятие по литовскому языку для иммигрантов. Справа – Кирилл Харатьян / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

«Когда я говорю, что приехал прошлой весной, все обычно удивляются тому, что я способен хоть какой-то разговор с людьми поддержать на литовском языке. Моя задача была просто здесь жить и самому понимать, что происходит, и быть уважительным по отношению к другим. Мне кажется, когда ты живешь достаточно долго в стране – довольно правильно хотя бы на каком-то уровне знать её язык», – говорит Илья Клишин.

Никогда не надо верить страшным рассказам о том, что литовский – ужасно сложный и какой-то совершенно кошмарный. Мария Чепайтите

Занятие по литовскому языку для иммигрантов. В центре – Мария Чепайтите / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

«Если взяться, то всё возможно, – говорит преподаватель. – И никогда не надо верить этим страшным рассказам о том, что литовский – ужасно сложный и какой-то совершенно кошмарный. Его сложнее учить, чем английский, но ровно так же иностранец мучается и воет, когда учит русский язык. Да, это похожие языки… Ну, вы представьте себе всех людей, которых вы знаете и которые выучили русский. Значит, это возможно? Значит, и литовский возможно выучить. И, конечно, к удаче, очень много оказалось хороших учителей. Вот я знаю, сколько моих коллег сейчас преподают литовский. И мне очень приятно, что их много, на самом деле. И все заняты сейчас как бешеные просто!».