Роды россиянок в Аргентине: власти против "ложного туризма"

Тысячи россиянок после начала войны в Украине отправились рожать в Аргентину. Возможность сделать это легально есть. Однако так называемый "туризм ради родов" власти страны хотят пресечь.

Рождение ребенка для многих женщин - одно из главных событий в жизни. И конечно, каждая мама хочет для своих детей "только лучшего". Роды в Латинской Америке, "без стресса, в приятной обстановке" - всего за 3500 долларов за стандартный набор услуг, 7500 долларов за пакет услуг под названием "Дорога в большой мир" с сервисом 24/7 или вариант люкс за 15 000 долларов, включающий услуги персонального водителя и няни, а также курс испанского языка, - для многих россиянок это предложение звучит чрезвычайно заманчиво.

Размещено оно на сайте под названием Argentina Family. Главный пряник, которым он заманивает беременных россиянок, - возможность получить аргентинское гражданство для ребенка, "которое позволит всей семье путешествовать без визы в более чем 170 стран мира".

Создательница сайта Argentina Family - 26-летняя россиянка Елена Куклина. В последнее время у нее много неприятностей с аргентинскими властями. В середине февраля следователи перевернули вверх дном ее шикарную квартиру в фешенебельном районе Буэнос-Айреса Пуэрто Мадеро, аренда которой обходится девушке в 3000 долларов в месяц. При этом были изъяты ноутбуки, мобильные телефоны и 66 920 долларов наличными. Полиция внимательно следила за Куклиной с декабря 2022 года. Ее подозревают в том, что она незаконно получала государственные деньги и подделала документы въехавших в страну 70 беременных россиянок.

Сообщается, что ее агентство указывало ложное место жительства, чтобы быстрее оформить гражданство. Также полиция расследует продажу Куклиной свидетельств о рождении и удостоверений личности российским гражданам. "Это многомиллионный бизнес", - говорит Флоренсия Кариньяно.

Вожделенный аргентинский паспорт

Кариньяно уже более трех лет возглавляет миграционную службу Аргентины. Махинации таких фирм, как Argentina Family, для нее - серьезная тема. В прошлом году в Аргентину из России приехало около 10 500 беременных. В текущем году, как ожидается, их будет вдвое больше.

И это проблема, поясняет Кариньяно: "Мы рады всем, кто хочет остаться в нашей стране". Однако, по ее словам, многие россиянки не остаются жить в Аргентине. Они "просто получают паспорта и уезжают в другие страны". "И потом мы обнаруживаем, например, трех российских шпионов в Словении с аргентинскими паспортами. Этого мы и боимся", - делится глава миграционной службы.

На фоне войны России против Украины аргентинский паспорт действительно стал для многих россиян чем-то вроде джекпота. Дети, родившиеся в Аргентине, получают его автоматически. Их родители впоследствии могут довольно легко подать заявление на гражданство. Как говорят, этот феномен уже привлек внимание властей США. Ведь любой человек с аргентинским паспортом может подать заявление на получение вида на жительство в Соединенных Штатах сроком на десять лет.

Выявление "ложных туристок"

В середине февраля аргентинские власти отказали во въезде шести беременным россиянкам. Флоренсия Кариньяно вспоминает: "Женщины, прибывшие в страну на 33-й неделе беременности, были в аэропорту совсем одни, без денег и обратного билета". По ее словам, пограничники задали им несколько вопросов, "но они даже не могли сказать, куда собираются отправиться в Буэнос-Айресе и какой отель они забронировали, адреса были неточными или вообще не существовали". "Тогда нам стало ясно, что это "ложные туристки", что они здесь не для туризма", - резюмирует чиновница.

Иностранкам не запрещено приезжать на роды в Аргентину, но для этого требуется специальная виза. Глава миграционной службы страны говорит, что за год, прошедший с начала российского вторжения в Украину, у ее ведомства сложилось четкое представление о профиле людей, иммигрирующих в Аргентину: это женщины из России, часто беременные, они приезжают в одиночку и имеют достаточно финансовых средств для получения вида на жительство. Они прибывают рейсами авиакомпаний Turkish Airlines или Ethiopian Airlines, Emirates или KLM. И у них бывает забронирован пакет услуг в агентстве, которое гарантирует получение аргентинского гражданства в рекордно короткие сроки.

Расследование прокуратуры по "туризму ради родов"

Федерико Дельгадо - прокурор, отвечающий за расследования в отношении преступных группировок, занимающихся организацией "туризма ради родов". О текущем разбирательстве в отношении Елены Куклиной и ее фирмы он говорить не готов. Но Дельгадо поясняет DW: "Наши юридические расследования никак не затронут въезд беременных российских женщин в Аргентину в будущем, если будут соблюдены правила властей по въезду. Аргентина, как и многие другие страны, имеет соглашение с Россией, которое регулирует въезд в страну на несколько месяцев".

По мнению прокурора, Аргентина привлекает россиян не только перспективой получения паспорта. Южноамериканское государство считает себя страной "распахнутых объятий", то есть классической иммиграционной страной с историческими пиками переезда в нее иностранцев в начале и в середине 20-го века. Одно из главных преимуществ Аргентины - превосходное медицинское обслуживание, уверен Дельгадо.

"В Аргентине и государственная, и частная системы здравоохранения - на очень высоком уровне. В этом плане страна не ударит в грязь лицом при сравнении со странами Южной Европы. Это, а также тот факт, что жизнь в Аргентине довольно недорогая, если платить долларами (США. - Ред.), объясняет, почему так много женщин с другого конца света хотят рожать здесь", - рассуждает он.

"Роды - не единственный способ легализации в Аргентине"

Это предположение подтверждают слова москвича Виктора Фещенко. После начала российского вторжения в Украину он переехал вместе с женой Лизой сначала в грузинский Батуми, а затем, в декабре 2022 года, - в Аргентину. "После начала войны мы поняли, что по моральным соображениям больше не можем оставаться в России", - вспоминает он в беседе с DW.

Долго оставаться в граничащей с РФ Грузии на фоне нестабильной политической обстановки он и его жена не хотели. Выбор на Аргентину пал, прежде всего, благодаря тому, что, по словам Виктора, там довольно легко легализоваться и роды в стране - далеко не единственный способ для этого.

Виктор и его жена получили так называемую "визу рантье". Она выдается иностранцам на 12 месяцев и может быть продлена неограниченное количество раз. Условие для ее выдачи - документально подтвержденное наличие пассивного дохода - в размере 30 000 песо в месяц на человека. В случае Виктора: от сдаваемой в Москве квартиры. Прожив в Аргентине легально два года, можно подавать заявление на гражданство. Именно этот способ легализации, по наблюдениям Виктора, самый популярный в стране.

После начала войны многие ее противники уехали из России в Аргентину. Сейчас там сформировалась большая русскоязычная диаспора, рассказывает Виктор. О ребенке он и его супруга Лиза думали еще в России, но из-за начала войны отложили эти планы. То, что их первенец может появиться на свет в Аргентине, он не исключает. "Но и безотносительно ребенка мы хотим остаться здесь в течение какого-то долгого периода", - подчеркивает он.

В мегаполисе Буэнос-Айрес, где сейчас живут Виктор с женой, большой популярностью у рожающих россиянок пользуются сразу восемь клиник. В частности, это государственная бесплатная больница Hospital Fernández, где за последние три месяца прием новых пациенток вырос на 50 процентов. Или частная больница Sanatorio Finochietto. У каждого третьего ребенка, появившегося в декабре 2022 года на свет в ее стенах, - русские родители. Флоренсия Кариньяно рада за матерей, однако она предупреждает: "Мы не можем превратить нашу страну в роддом для всего мира".

DW