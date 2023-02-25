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2023.02.25 07:30

Молдова отвергла заявление РФ о "провокации в Приднестровье"

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DW 2023.02.25 07:30
Приднестровье
Приднестровье / Shutterstock

Власти в Кишиневе назвали информацию Минобороны РФ о якобы готовящейся провокации со стороны Украины ложной и призванной "вызвать панику и замешательство".

Власти Молдовы назвали ложными сообщения российского Минобороны о якобы готовящейся "провокации украинской армии" в Приднестровье. Никакой прямой угрозы региону со стороны Украины нет, говорится в заявлении министерства обороны Молдовы, опубликованном в пятницу, 24 февраля.

"Министерство обороны отслеживает все события, действия и изменения, которые происходят в регионе и на территории, контролируемой режимом в Тирасполе. Отметим, что сейчас прямых угроз военной безопасности государства нет", - заявили в Минобороны республики, подчеркнув, что "работают со всеми другими органами безопасности государства".

"Распространяемая ложная информация призвана вызвать панику и замешательство среди людей по обе стороны Днестра. Мы призываем граждан сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников", - призвали в ведомстве.

Обвинения России в подготовке к провокации

Накануне Минобороны России распространило заявление об угрозе российским миротворцам в Приднестровье из-за якобы планируемой "провокации украинской армии". В министерстве заявили, что Украина "активизировала подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику". Ранее российское военное ведомство сообщило, что украинские войска готовят "вооруженную провокацию" против Приднестровья, а в качестве предлога планируется инсценировка с переодеванием "украинских диверсантов" в форму российских солдат.

Утром 24 февраля МИД России вновь заявил, что российские военные зафиксировали "значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы". В ведомстве подчеркнули, что российские вооруженные силы "адекватно отреагируют" на провокацию, которую якобы готовит Украина.

DW

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