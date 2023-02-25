Остин увидел изменение динамики в Украине

Глава Пентагона заявил, что предоставляемая США помощь, вероятно, приведет к тому, что украинские военные будут определять ход боевых действий.

США считают, что обучение и оснащение, которое они предоставляют Украине, «изменят динамику на поле боя» в войне с Россией и позволят силам Киева «прорвать российскую оборону», заявил министр обороны США Ллойд Остин в интервью CNN.

«Мы готовим и оснащаем несколько бригад мотопехоты, это довольно существенный потенциал, – сказал Остин. – Также даем дополнительную артиллерию, чтобы у них была возможность прорвать российскую оборону и маневрировать, и, я думаю, это создаст другую динамику».

«Пока Украина проводит операции и работает над возвращением своей суверенной территории, мы будем рядом с ними, – сказал он. – Международное сообщество будет с Украиной, когда боевые действия прекратятся».

Дополнительный потенциал существенно повлияет на ситуацию, сказал Остин.

«Думаю, что средства, которые мы предоставляем, позволят украинцам начать менять динамику на поле боя, – сказал он. – И вместо патовой ситуации вы, вероятно, увидите, как украинцы определяют ход боевых действий, создавая для себя возможности и используя эти возможности».

Голос Америки