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2023.02.25 09:10

FT рассказала о протесте российской элиты против войны в Украине

РC
Радио «Cвобода» 2023.02.25 09:10
Владимир Путин
Владимир Путин / Фото AP

Российские элиты выступали против вторжения России в Украину и не поддерживают войну, но не могут повлиять на президента Владимира Путина. Тот не даёт поводов считать, что готов остановить вторжение и проявляет всё больше решимости довести его до конца. Об этом рассказывается в материале газеты Financial Times.

Издание утверждает, что во время пандемии COVID-19 Путин изолировал себя от сравнительно либеральных советников. Первые месяцы он, по сведениям газеты, провёл в своей резиденции на Валдае в компании своего старого друга Михаила Ковальчука, который "вдохновил президента на осмысление своей исторической миссии," что привело того к идее вторгнуться в Украину.

В подготовке вторжения, говорится в публикации, Путин опирался на слова другого своего друга, лидера оппозиционной партии в Раде и бывшего высокопоставленного украинского чиновника Виктора Медведчука. Тот якобы убедил президента, что украинцы встретят российскую армию "с распростёртыми объятиями". Согласно плану, пишет Financial Times, Медведчук должен был управлять Украиной после вторжения, в его поддержку видеообращение должен был записать бывший президент страны Виктор Янукович.

Поддержку плану оказала Федеральная служба безопасности, против выступали в Службе внешней разведки и Генеральном штабе. Против высказался даже секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, отметил источник издания, но Путин заявил тому, что владеет темой лучше.

Большая часть администрации Путина и экономического блока правительства рассказали друзьям, что выступают против войны, но чувствуют себя бессильными, продолжает издание. Некоторые либеральные чиновники уже во время войны уговаривали президента остановить вторжение. Тот заявил, что он понимает, что Россия платит огромную цену, но она оправданна.

Путин рассчитывает, говорят близкие к Кремлю источники британской газеты, что Россия больше привержена победе в войне, чем Запад - поддержке Украины. Издание рассказывает историю, как один из российских олигархов спросил у министра иностранных дел Сергея Лаврова, почему Путин не слушал советников во время подготовки вторжения.

Лавров, пишет газета, узнал о начале войны ночью 24 февраля, за несколько часов до начала ввода российских войск. "У Путина три советника, – ответил министр олигарху. – Иван Грозный, Пётр I, Екатерина II".

Радио Свобода

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