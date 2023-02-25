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2023.02.25 11:05

Der Spiegel: Китай будет поставлять России дроны-камикадзе

РC
Радио «Cвобода» 2023.02.25 11:05
Флаги Китая и России
Флаги Китая и России / Shutterstock.com

Китай намерен поставлять российской армии дроны-камикадзе своего производства. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на свои источники. По утверждению Der Spiegel, около сотни беспилотников должны быть отправлены в Россию уже к началу апреля.

Речь идёт о договорённости между Министерством обороны России и китайской компанией Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology. Обсуждаемые беспилотники - модель ZT-180, способная нести боеголовку весом от 35 до 50 килограммов. По мнению военных экспертов, эта модель похожа на конструкцию иранского беспилотника-камикадзе Shahed-136.

"Шахеды", в российской терминологии называемые "Герань-2". По утверждению Украины и международных наблюдателей, Россия использует "Шахеды" для атак в Украине, в том числе для ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Россия и Иран это отрицали, однако в ноябре Иран признал поставки России дронов – "небольшое их количество ещё до начала войны в Украине". Разведка Минобороны Украины утверждает, что располагает данными, что винт как минимум одного дрона был изготовлен после начала российского вторжения.

Der Spiegel отмечает, что поставки оружия России противоречат представленному Китаем плану мирного урегулирования конфликта в Украине. В плане из 12 пунктов КНР призывает к окончанию войны путём переговоров и призывает страны мира "поддерживать Россию и Украину, чтобы они работали в одном направлении и в конечном итоге достигли полного прекращения огня".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в Таллинне, что альянс пристально следит за возможной военной поддержкой России Китаем. По словам Столтенберга, пока НАТО не отметило поставок из Китая летального оружия, но альянсу известно о подготовке таких планов. Он открыто предупредил Пекин, что НАТО будет рассматривать такую деятельность как поддержку страны-агрессора и нарушение международного законодательства и хартии ООН.

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