Рамзан Кадыров наградил сам себя званием Героя Чеченской республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил звание Героя Чеченской Республики. Медаль вручил председатель республиканского парламента Магомед Даудов.

Он отметил, что Кадыров первым в регионе получает это звание и добавил, что его заслуги перед Чеченской Республикой и Российской Федерацией "достойны специального исследования".

Медаль героя Чеченской республики была учреждена в октябре 2022 года по поручению самого Кадырова. В своем телеграм-канале региональный руководитель писал, что награждать планируют воюющих в Украине выходцев из Чечни. Медаль представляет из себя восьмиконечную звезду, она сделана из 70 граммов золота 750 пробы.

Издание Sota отмечает, что, согласно положению о звании, решение о награждении принимается главой Чечни. Таким образом, Кадыров наградил сам себя первым из всех чеченцев. Российские СМИ предпочли формулировку "присвоено звание".

В середине февраля глава Чечни получил титул "отца народа", внеся соответствующие изменения в Конституцию республики.

Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. С тех пор его неоднократно обвиняли в нарушении прав человека в республике и за ее пределами, возлагая на политика ответственность за похищения и убийства его критиков. В отношении главы Чечни введены санкции ЕС, США и других стран. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Кадыров стал одним из главных пропагандистов войны, глава региона регулярно отчитывается об отправке наемников на фронт, угрожает президенту Владимиру Зеленскому. Кроме того, он допускал применение Россией ядерного оружия.

Всего у Рамзана Кадырова более трёх десятков официальных правительственных наград, в их числе медаль "За воинскую доблесть" II степени (2000 год), "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени (2006 и 2021 годы). В 2006-м он получил звание Героя России, а в 2020-м Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии. Кроме этого, у него есть почетные звания "Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики" и "Заслуженный строитель Чеченской Республики".

Радио Свобода