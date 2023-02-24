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2023.02.24 16:30

Потери России за год войны в Украине превысили потери в Афганистане за 9 лет

РC
Радио «Cвобода» 2023.02.24 16:30
Мобилизация в России
Мобилизация в России / AP nuotr.

Число убитых российских участников войны в Украине за год после февральского вторжения превысило официальные потери Советского Союза в войне в Афганистане за 9 лет. Это следует из обновлённых данных мониторинга “Медиазоны” и Русской службы Би-би-си.

По открытым источникам журналистам удалось подтвердить гибель 15 136 россиян в боевых действиях – речь идёт не только о военных, но и о сотрудниках других силовых ведомств и наёмниках из "ЧВК Вагнера."

Данные, попавшие в мониторинг, не являются полными, реальное число потерь может быть кратно выше. Москва и Украина не раскрывают официальные подсчёты погибших.

По оценкам западных разведок, потери российской армии убитыми и ранеными могут достигать 200 тысяч человек – до 60 тысяч из них могли погибнуть. В ноябре Пентагон заявлял, что потери с обеих сторон, России и Украины, предположительно, составляют по 100 тысяч человек; удвоение оценок Вашингтоном не комментировалось.

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