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2023.02.24 18:10

15 стран ЕС призывают выделять больше ресурсов ЕС на охрану границ

B
BNS, LRT.lt 2023.02.24 18:10
Граница
Граница / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В пятницу в Афинах министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте вместе с министрами 14 стран Европейского союза (ЕС) подписала декларацию, призывающую к укреплению инфраструктуры охраны границ Сообщества и внесению изменений в законодательство ЕС в связи с наплывом нелегальных мигрантов из Беларуси.

"15 стран ЕС подписали декларацию, в которой ясно сказано, что должны быть выделены все необходимые ресурсы, чтобы мы могли защитить наши границы с помощью эффективной, хорошей пограничной инфраструктуры", - сказала BNS министр по телефону из греческой столицы, участвуя в "Конференции по управлению границами" в Афинах.

Декларация была подписана представителями Австрии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Греции, Кипра, Венгрии, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Румынии и Словакии.

"Более эффективный пограничный контроль означает укрепление оперативного потенциала, по возможности совместно с соседними странами, а также инфраструктуры, средств наблюдения и оборудования. Защита внешних границ ЕС может быть еще более усилена путем установления общих минимальных стандартов для мониторинга внешних границ. Как общая ответственность, это требует значительного финансирования со стороны ЕС и полного использования потенциала соответствующих агентств ЕС", - говорится в декларации.

По словам Билотайте, конференция сосредоточилась на ключевых вопросах, связанных с пограничной инфраструктурой и изменениями в праве ЕС.

В декларации отмечается, что "существующие пробелы в правовой базе ЕС необходимо устранить", что также поможет решить проблемы, вызванные наплывом мигрантов, инициированным минским режимом, от которого пострадали Литва, Латвия и Польша. Для решения этой проблемы Литва с 2021 года осуществляет режим выдворения мигрантов, однако он подвергается критике со стороны неправительственных организаций как противоречащий праву ЕС.

"Мы призываем к скорейшему принятию поправок к Шенгенскому кодексу о границах и завершению разработки соответствующих законодательных предложений для быстрого обеспечения нормального функционирования Шенгенского пространства, а также прогресса, в частности, в борьбе с использованием мигрантов в политических целях и в применении мер против перевозчиков, занимающихся или способствующих незаконному ввозу мигрантов и торговле людьми", - говорится в документе.

Ранее в пятницу Министерство внутренних дел отметило, что Литва, призывая принять поправки к Шенгенскому кодексу о границах и соглашение об общих стандартах безопасности границ, также просит "разрешения отступать от законодательства ЕС в исключительных случаях".

# Литва
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