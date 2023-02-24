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2023.02.24 15:20

Канадский политолог Михаил Йоссель о войне в Украине: "Сейчас время работает на истощение российских ресурсов"

Ольга Угрюмова РС LRT.lt
Ольга Угрюмова, Русская служба Радио LRT, LRT.lt 2023.02.24 15:20
Война в Украине
Война в Украине / Фото AP

Ровно год назад началось полномасштабное вторжение в Украину, которое показало, что российским войскам не удается не только молниеносная война, на которую была надежда в начале атаки, но и дальнейшие военные действия, которые не показали ни мощи российского вооружения, ни готовности командного состава и сотен тысяч мобилизованных военных. 

В интервью русской службе Радио LRT политический аналитик, профессор Монреальского университета «Конкордия» Михаил Йоссель сказал, что прошедший год провел четкую черту между добром и злом.

- Как изменился мир за это время?

- Наступила какая-то вполне контрастная ясность в мировой политике и вообще в жизни человечества. Сейчас стороны абсолютно ясно очерчены, демократия против тирании, добро против зла. Путинская Россия и варварская армия представляют собой чистое, незамутненное зло. И Путин, конечно, рассчитывал, что Запад проглотит агрессию против Украины, так же примерно, как спустили на тормозах, скажем, агрессию в Грузии, как спустили на тормозах захват Крыма и развязывание гражданской войны на Донбассе в 2014 году. Но этого не произошло.

Запад, свободная часть человечества осознала, что для того, чтобы сохранить свободу и демократию, необходимо этому злу противостоять, потому что если ему не противостоять, то оно расползется по карте Европы. С одной стороны, это, конечно, чрезвычайно положительное развитие событий, но, в принципе, идет чудовищная война, в которой российской стороной совершается масса военных преступлений – это первая полномасштабная война в Европе со времен Второй мировой войны. Сейчас в роли нацистской Германии выступает Россия.

- Как вы видите дальнейшее развитие событий? Когда придет конец войне? Когда Украина победит?

Война в Украине
Война в Украине / Фото AP

- Украина победит, когда российская армия будет вытолкнута полностью, целиком с территории Украины и когда усилиями коллективного Запада и свободной части человечества будет гарантировано, что Россия не сможет больше совершать таких действий в дальнейшем. То есть Россия, Путин предполагал демилитаризацию Украины, но на самом деле должна произойти демилитаризация и существенная детоксикация России. Понятно, что изначально планировался трехдневный блицкриг, российской стороной совершенно все было поставлено на карту, Путиным и теми, кто ему советовал начать эту войну. Совершена была, безусловно, колоссальная ошибка.

Сейчас началась затяжная война, которую Россия не может выиграть, потому что ей противостоит суммарная экономика, в десятки раз превышающая российскую экономику и суммарная военная мощь, которая во множество раз превышает российскую мощь. Война будет продолжаться до тех пор, боюсь, пока Путин сидит в Кремле или пока кто-то ему не скажет, что дальнейшее его правление находится под угрозой. Но, в принципе, Украина одержала ряд серьезных стратегических и тактических побед, и сейчас России пришлось умерить свои аппетиты.

Сейчас идет речь только о том, чтобы удержать захваченные территории частично захваченных четырех областей. Но сейчас время работает на истощение российских ресурсов. Это страна, у которой нет будущего, ни у ее армии, ни у ее экономики, ни у страны в целом нет будущего, пока Путин сидит в Кремле.

- Верите ли вы, что среди окружения Путина найдется такой человек, который ему скажет, что все, уже дальше невозможно, уже, что называется, ниже плинтуса?

В. Путин
В. Путин / Фото AP

- Вряд ли такой найдется в его ближайшем окружении, потому что именно ближайшее его окружение и поддерживает его в этой иллюзии. И сам он, судя по всему, практически перестал общаться со всеми, за исключением крайне ограниченного числа людей, у которых то же самое в голове, что и у него. Но объективные факторы работают против него, – объективные факторы экономики, объективные факторы политического положения в стране, объективные факторы того, куда движется мир.

Я думаю, что в какой-то момент просто истощится армейский, военный, экономический потенциал России, истощится до такой степени, что неизбежно наступит поражение.

- Верите ли вы, что Гаагский трибунал состоится, и мы увидим на скамье подсудимых Путина и его людей?

Война в Украине
Война в Украине / Фото AP

- Это то, на что мы все надеемся, это то, что должно произойти. Произойдет ли это? Мне хочется в это верить. Но я не знаю, каким будет кремлевский эндшпиль. Каким будет окончание игры, российской чудовищной агрессии, я не знаю.

Материал подготовил А. Двоеглазов

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