Война в Украине

Новости

11 мин. назад

Канадский политолог Михаил Йоссель о войне в Украине: "Сейчас время работает на истощение российских ресурсов"

Солнечный день в Вильнюсе

Новости

16 мин. назад

В Литву возвращается больше литовцев, чем уезжает, растет поток из РФ и Украины

Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве

Новости

1 ч. назад

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $2 млрд

Даля Грибаускайте

Новости

1 ч. назад

Грибаускайте призывает жертвовать на приобретение радаров: "Будем надежной опорой для Украины"

Война в Украине, российский танк

Новости

2 ч. назад

Перед посольством РФ в ФРГ выставлен подбитый российский танк

Ракетный удар по Виннице

Новости

2 ч. назад

За год Россия выпустила по Украине пять тысяч ракет — Генштаб вооруженных сил Украины

Владимир Зеленский

Новости

2 ч. назад

Зеленский: нет сферы, в которой Украина не ощущала бы поддержку Литвы

Гитанас Науседа

Новости

3 ч. назад

Науседа: мир в Украине может основываться только на единстве и активной поддержке

Война в Украине

Новости

3 ч. назад

"Путин только укрепил то, что намеревался уничтожить" - как вторжение России изменило мир?

Владимир Зеленский

Новости

4 ч. назад

"За каждое завтра надо драться!" обращение Зеленского к годовщине начала полномасштабной войны

Кремль

Новости

5 ч. назад

Цена вторжения. Чего лишилась Россия за год войны в Украине?

Телемарафон "Давай радарить"

Новости

5 ч. назад

Смотрите в прямом эфире: год войны - 18-часовой телемарафон ЛРТ

ООН

Новости

6 ч. назад

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к России немедленно и без условий вывести войска из Украины

Зима

Новости

6 ч. назад

Погода: выходные в Литве будут облачными с дождем

Война России против Украины

Новости

6 ч. назад

В городах мира проходят акции солидарности с Украиной

Антироссийские санкции

Новости

6 ч. назад

Санкции в отношении России одобряют 84% жителей Литвы

Новости

2023.02.24 15:15

В Литву возвращается больше литовцев, чем уезжает, растет поток из РФ и Украины

B
BNS, LRT.lt 2023.02.24 15:15
Солнечный день в Вильнюсе
Солнечный день в Вильнюсе / D. Umbraso/LRT nuotr.

В Литву возвращается больше литовцев, чем уезжает, увеличилось число эмигрантов из России и Украины, сообщили в пятницу в Департаменте миграции.

Третий год подряд чистая международная миграция граждан Литвы положительна – это означает, что больше литовских граждан возвращаются в страну на постоянное жительство, чем покидают ее.

Большинство граждан Литвы традиционно возвращаются из Великобритании, Норвегии и Германии, но ведомство отмечает, что начавшееся ровно год назад российское вторжение повлияло на эмиграцию литовцев как из самой страны-агрессора, так и из Украины, подвергшейся нападению со стороны россиян.

В прошлом году на родину вернулись в общей сложности 14 352 гражданина Литвы, а выехали - 12 697, свидетельствует статистика, которой располагает Департамент миграции на основе данных Реестра населения.

На постоянное жительство в Литву из России вернулись 547 граждан Литвы, из Украины – 237. В прошлом году таких лиц было 438 и 110 соответственно.

Между тем из Беларуси, поддержавшей российскую агрессию, эмигрировало больше литовцев в 2021 году - 232 человека, в 2022 году их было 159 человек.

В прошлом году, как и в предыдущие годы, больше всего граждан Литвы вернулось из Великобритании - 5684 человека, из Норвегии - 1546 человек и из Германии - 1369 человек.

Последняя отрицательная чистая миграция граждан Литвы была зафиксирована в 2019 году. На тот момент страну покинуло 24 510 граждан Литвы, а прибыло 20 412.

В прошлом году из-за военных беженцев общее число постоянных жителей Литвы увеличилось на 54 тысячи до 2 миллионов 860 тысяч человек, сообщило в январе Государственное агентство данных.

# Литва
Война в Украине
Интервью ЛРТ
13 мин. назад
Интервью ЛРТ

Канадский политолог Михаил Йоссель о войне в Украине: "Сейчас время работает на истощение российских ресурсов"

Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве
1 ч. назад

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $2 млрд

Даля Грибаускайте
2 ч. назад

Грибаускайте призывает жертвовать на приобретение радаров: "Будем надежной опорой для Украины"

Война в Украине, российский танк
2 ч. назад

Перед посольством РФ в ФРГ выставлен подбитый российский танк

Ракетный удар по Виннице
2 ч. назад

За год Россия выпустила по Украине пять тысяч ракет — Генштаб вооруженных сил Украины

Владимир Зеленский
2 ч. назад

Зеленский: нет сферы, в которой Украина не ощущала бы поддержку Литвы

Гитанас Науседа
3 ч. назад

Науседа: мир в Украине может основываться только на единстве и активной поддержке

Война в Украине
8
3 ч. назад

"Путин только укрепил то, что намеревался уничтожить" - как вторжение России изменило мир?

8
Владимир Зеленский
4 ч. назад

"За каждое завтра надо драться!" обращение Зеленского к годовщине начала полномасштабной войны

Кремль
9
5 ч. назад

Цена вторжения. Чего лишилась Россия за год войны в Украине?

9
Акция солидарности и единства "Свобода сияет"
5
2023.02.23 16:01

24 февраля - глобальная акция в поддержку Украины: мероприятия по всей Литве, бойцов почтят минутой молчания

5
Флаг Молдовы
2023.02.23 17:24

Молдова выходит из десятков соглашений в рамках СНГ

Военные беженцы из Украины
Эксклюзив LRT.lt 35
2023.02.24 08:30
Эксклюзив LRT.lt

Год со дня начала полномасштабного вторжения: украинцы в Литве рассказали о том, как изменилась их жизнь

35
Скорая помощь
2023.02.23 16:23

В Мариямполе отравилась 15-летняя девушка: врачи предполагают, она курила электронную сигарету неизвестного происхождения

Кремль
9
2023.02.24 10:16

Цена вторжения. Чего лишилась Россия за год войны в Украине?

9
Война России против Украины
2023.02.24 08:48

В городах мира проходят акции солидарности с Украиной

Телемарафон "Давай радарить"
Прямая трансляция
2023.02.24 09:48
Прямая трансляция

Смотрите в прямом эфире: год войны - 18-часовой телемарафон ЛРТ

Война в Украине
8
2023.02.24 11:44

"Путин только укрепил то, что намеревался уничтожить" - как вторжение России изменило мир?

8
ООН
2023.02.24 09:21

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к России немедленно и без условий вывести войска из Украины

Война в Украине, российский танк
2023.02.24 13:20

Перед посольством РФ в ФРГ выставлен подбитый российский танк