В Литву возвращается больше литовцев, чем уезжает, растет поток из РФ и Украины

В Литву возвращается больше литовцев, чем уезжает, увеличилось число эмигрантов из России и Украины, сообщили в пятницу в Департаменте миграции.

Третий год подряд чистая международная миграция граждан Литвы положительна – это означает, что больше литовских граждан возвращаются в страну на постоянное жительство, чем покидают ее.

Большинство граждан Литвы традиционно возвращаются из Великобритании, Норвегии и Германии, но ведомство отмечает, что начавшееся ровно год назад российское вторжение повлияло на эмиграцию литовцев как из самой страны-агрессора, так и из Украины, подвергшейся нападению со стороны россиян.

В прошлом году на родину вернулись в общей сложности 14 352 гражданина Литвы, а выехали - 12 697, свидетельствует статистика, которой располагает Департамент миграции на основе данных Реестра населения.

На постоянное жительство в Литву из России вернулись 547 граждан Литвы, из Украины – 237. В прошлом году таких лиц было 438 и 110 соответственно.

Между тем из Беларуси, поддержавшей российскую агрессию, эмигрировало больше литовцев в 2021 году - 232 человека, в 2022 году их было 159 человек.

В прошлом году, как и в предыдущие годы, больше всего граждан Литвы вернулось из Великобритании - 5684 человека, из Норвегии - 1546 человек и из Германии - 1369 человек.

Последняя отрицательная чистая миграция граждан Литвы была зафиксирована в 2019 году. На тот момент страну покинуло 24 510 граждан Литвы, а прибыло 20 412.

В прошлом году из-за военных беженцев общее число постоянных жителей Литвы увеличилось на 54 тысячи до 2 миллионов 860 тысяч человек, сообщило в январе Государственное агентство данных.